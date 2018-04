Giappone | prezzi produzione in calo a marzo

Giappone - decelerano i prezzi alla produzione di febbraio : Stabili i prezzi alla produzione in Giappone . Secondo la Bank of Japan , i prezzi alla produzione sono rimasti invariati nel mese di febbraio rispetto al +0,3% di gennaio. Su anno i prezzi di fabbrica ...

Giappone - a gennaio prezzi produzione in aumento : Teleborsa, - In aumento i prezzi alla produzione in Giappone. Secondo la Bank of Japan , i prezzi alla produzione sono saliti dello 0,3%, nel mese di gennaio in lieve accelerazione rispetto al +0,1% ...