ilfattoquotidiano

: #Giappone, la svolta elettrica. Ci sono più #colonnine di ricarica che #benzinai - MarcoScafati1 : #Giappone, la svolta elettrica. Ci sono più #colonnine di ricarica che #benzinai - corradone91 : Svolta molto interessante nella #CopaAmerica2019: la competizione diventerà a 16 squadre, e tra le invitate ci sara… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Spesso, quando si parla di mobilità, ci si scontra con i limiti della rete di approvvigionamento energetico: in buona sostanza, il numero dei distributori non è sufficiente per incentivare il passaggio alle auto a zero emissioni. Vero da noi, ma non in: nel paese del Sol Levante, infatti, il numero dei punti diper le EV è già superiore a quello dei tradizionali distributori di benzina. Per essere più precisi, 40 mila contro 32 mila. Il dato sui distributori elettrici, comunque, è già oggetto di discordia: comprenderebbe, infatti, anche quelli privati installati nei garage. E c’è chi sostiene che andrebbe conteggiato il numero effettivo delledi ogni stazione di, relazionandolo a quello delle pompe di ognio. Il senso di questa sfida numerica, comunque, non incide sul fatto fondamentale: inla rete diè già molto ...