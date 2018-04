Giappone | i più anziani del mondo hanno 112 e 117 anni

Giappone - la svolta elettrica. Ci sono più colonnine di ricarica che benzinai : Spesso, quando si parla di mobilità elettrica, ci si scontra con i limiti della rete di approvvigionamento energetico: in buona sostanza, il numero dei distributori non è sufficiente per incentivare il passaggio alle auto a zero emissioni. Vero da noi, ma non in Giappone: nel paese del Sol Levante, infatti, il numero dei punti di ricarica per le EV è già superiore a quello dei tradizionali distributori di benzina. Per essere più precisi, 40 mila ...

Giappone - Masazo Nonaka è l'uomo più vecchio del mondo : 112 anni : Tokyo, 10 apr. , askanews, Con i suoi 112 anni di età il Giapponese Masazo Nonaka è l'uomo più vecchio del mondo. Nato il 25 luglio del 1905, appena qualche giorno prima che Albert Einstein pubblicasse la sua teoria della relatività, Nonaka ha ricevuto oggi nella sua casa ad Hokkaido il certificato dal ...

Giappone - sorpasso elettrico più colonnine che distributori : La rivoluzione della mobilità elettrica sta accelerando ovunque, ma in alcuni Paesi ha già sfondato. È il caso del Giappone, dove il numero dei punti di ricarica a disposizione per «fare il pieno» di energia per le vettura elettriche ha superato il numero dei tradizionali distributori di benzina: oltre 40 mila punti di ricarica elettrica contro sol...

Vediamo quali sono i giochi più venduti di febbraio in Giappone : L'ultimo numero di Famitsu, riporta Nintendoeverything, ha riportato un elenco dei 30 migliori giochi più venduti in Giappone nel mese di febbraio 2018.Nell'elenco sono comprese anche le vendite digitali di debutto di The Elder Scrolls V: Skyrim e Bayonetta 2.Come possiamo vedere, al primo posto troviamo Monster Hunter World, titolo che proprio in Giappone ha registrato numeri notevoli nonché un riscontro molto positivo anche presso il pubblico ...

Nintendo Switch supera quota 4 milioni di unità vendute in Giappone in poco più di un anno : Switch sta macinando dei numeri indubbiamente impressionanti in tutto il mondo ma se c'è un mercato in cui la particolare natura ibrida sembra garantire una vera e propria marcia in più questo è indubbiamente il Giappone.In madrepatria la console ibrida sta ottenendo dei risultati assolutamente impensabili per una home console classica. Gli ultimi dati segnalati da Nintendo Everything lo dimostrano chiaramente: con la settimana terminata il 19 ...

Giappone : hacker in un anno rubano più di $6 - 3 milioni in criptovalute - : Allo stesso tempo, il più grande furto di criptovaluta al mondo è stata il furto della criptovaluta NEM per un valore di circa 548 milioni di dollari dalla borsa Giapponese di Coincheck. All'inizio ...

Il coltello in legno più affilato al mondo è Giapponese : Pubblicato dal giapponese Kiwami Kouba sul suo canale YouTube dal titolo ????????? kiwami japan, il video sul coltello da cucina in legno più tagliente al mondo (il primato è autoattribuito da Kouba) sta riscuotendo un certo successo online. Pubblicato a febbraio, il tutorial mostra Kouba alle prese con un blocco di legno, con l’intera fase di costruzione di un coltello interamente composto di fibra vegetale eppure affilatissimo. Per ...

Ecco le quali sono i giochi che hanno venduto di più sul PlayStation Store Giapponese : Sony ha pubblicato la classifica dei giochi più venduti in formato digitale sul PlayStation Store giapponese, nel periodo compreso tra il 26 febbraio e il 4 marzo.Come riporta Dualshockers, possiamo benissimo vedere come il JRPG di Yoko Taro NieR: Automata tenga a bada un gioco del calibro di Monster Hunter World, piazzatosi al secondo posto.Ecco, di seguito la classifica: Read more…

Il Giappone registra la crescita più lunga in 28 anni : Teleborsa, - L'economia Giapponese cresce più delle previsioni. Secondo l'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office Giapponese , il Prodotto Interno Lordo , PIL, nei tre mesi è salito dell'1,6% a ...

Quali giochi hanno venduto di più in Giappone a gennaio 2018? : Nell'ultimo numero di Famitsu possiamo vedere un interessante classifica dei 30 migliori giochi in termini di vendite in terra del sol levante.Come riporta Nintendoeverything, sono ocmprese sia le vendite digitali che quelle in formato retail tra l'1 e il 28 gennaio. Ecco, di seguito, l'elenco:Read more…

Il grattacielo in legno più alto del mondo sarà in Giappone : sarà il grattacielo in legno più alto dell’intero Giappone, anzi, del mondo intero, e sorgerà direttamente nel cuore di Tokyo. L’azienda edile Sumitomo Forestry ha annunciato una collaborazione con gli architetti dello studio Nikken Sekkei per progettare un colossale edificio che ridisegnerà lo skyline della capitale nipponica, toccando la bellezza dei 350 metri di altezza. sarà parte integrante del progetto W350, un complesso improntato alla ...