Giappone | frana nella prefettura di Oita | 6 dispersi

Giappone : frana nel sudovest del Paese - 6 dispersi : Massiccia frana nel Giappone sudoccidentale: una massa di terra di 200 metri di larghezza per 100 di altezza è crollata investendo 4 case nell’isola meridionale di Kyushu intorno alle 3.50 di questa mattina. Circa duecento i soccorritori impegnati nella ricerca di 6 persone risultate disperse: sono un uomo di 45 anni e 4 donne di età compresa tra i 21 ed i 90. Quattro persone residenti in una delle case colpite sono riuscite a mettersi in ...