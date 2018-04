Giannini | “impresa storica Roma frutto capolavoro tattico Di Francesco”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) “Quella dell’Olimpico è stata una impresa che entrerà nella storia, una rimonta incredibile contro una squadra blasonata come il Barcellona non c’è mai stata”. Torna così sulla vittoria dei giallorossi all’Olimpico per 3-0 sui blaugrana l’ex capitano della, Giuseppe. “Vorrei evidenziare l’idea tattica che Di Francesco ha interpretato e ha messo a disposizione della squadra: cambiare modulo e presentarsi con unaaggressiva è stata una novità assoluta che ha portato i suoi frutti -prosegueall’Adnkronos-. Oltretutto lanon è che quest’anno abbia un attacco che potesse far sperare in una goleada, tra le prime del campionato credo sia quella che ha fatto meno gol di tutti, ma questa intuizione tattica ha dato la spinta giusta, grande merito a Di Francesco”. E sul cammino dei giallorossi ora ...