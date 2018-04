Gianna Nannini a Roma sul trono del rock celebra il 3-0 sul Barcellona | video e scaletta

Gianna Nannini regina a Roma - e omaggia i romanisti con Roma Capoccia : Roma, 11 apr. , askanews, - Difficile immaginare Gianna Nannini in un live 'bloccata' a causa dell'infortunio al ginocchio in seguito alla caduta avvenuta al concerto a Genova. Eppure la rockstar ...

Amore Gigante di Gianna Nannini - testo e significato : un brano intenso sugli amori liberi e diversi : testo e significato di “Amore Gigante”, il nuovo singolo di Gianna Nannini in radio dal 28 marzo. Si tratta del terzo brano estratto dall’omonimo album di inediti della rocker senese uscito lo scorso ottobre su etichetta Sony Music. In radio il nuovo singolo di Gianna Nannini, mentre prosegue il suo Fenomenale Tour 2018 E’ in rotazione radiofonica da mercoledì 28 marzo il nuovo singolo di Gianna Nannini intitolato ...

Gianna Nannini sul trono con le stampelle e due ospiti (video) : Fenomenale Il Tour continua con le date di Roma e Milano : Nonostante l'infortunio che l'ha colpita durante il concerto di Genova, costringendola ad interrompere l'evento, Gianna Nannini non ha interrotto il suo Fenomenale - Il Tour, lo show con cui sta presentando nei palazzetti di tutta Italia i brani dell'ultimo album Amore Gigante. La pesante distorsione al ginocchio, rimediata all'RDS Stadium di Genova cadendo da una pedana del palco, ha costretto Gianna Nannini a ridurre la mobilità sul palco. ...

Gianna Nannini - dopo la caduta torna sul palco su un trono : “The show must go on” scrive Gianna Nannini su Instagram a corredo di un video nel quale in diretta da Montichiari annuncia di essersi più o meno ripresa dalla caduta verificatasi il 3 aprile sul palco di Genova durante la tappa ligure del Fenomenale tour: “Sono in piedi e andiamo avanti con il tour, grazie a loro” grida indicando i suoi fan, che nelle scorse ore non hanno mancato di farle sentire tutto il loro sostegno e ...

Gianna Nannini sul palco dopo l’infortunio - lo spettacolo continua : arriva il saluto da Montichiari (video) : Gianna Nannini sul palco dopo l'infortunio dimostra ancora una volta di essere una rocker con tutte le carte in regola. dopo la disavventura sul palco di Genova, in molti si sarebbero aspettati un'interruzione - seppur temporanea - del tour che sta portando in giro per l'Italia. Il tour è invece continuato in quel di Montichiari, con il saluto di Gianna Nannini per tutti i fan preoccupati per la sua salute. Con un sono in piedi, l'artista ha ...

