Giada | suicida all' Università di Napoli | non aveva mai dato esami Giovedì i funerali

Giada - suicida per gli esami. L’esperto : «Genitori - insegnate il fallimento» : Giada si è trovata con le spalle al muro: ai genitori, agli amici, al fidanzato aveva detto di avere completato gli esami per la laurea in Scienze Naturali. Ieri, da Imola, la mamma, il papà e il compagno sono arrivati all’Università Federico II di Napoli, pensando di assistere alla discussione della tesi. Il suo nome, però, non compariva nell’elenco dei laureandi: Giada non aveva ancora finito il percorso di studi. Ma non aveva avuto il ...