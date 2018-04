Giù dal tetto dell' università nel giorno della laurea per il peso di una

Blastingnews

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Si è lanciata nel vuoto schiacciata daldi una bugia che stava per essere scoperta nel peggiore dei modi, oppressa dalle aspettative dei suoi genitori da cui non ha saputo o potuto emanciparsi. Ieri #Giada Di Filippo, studentessa molisana fuori sede, aveva radunato presso l'ateneo di Monte Sant'Angelo di Napoli tutta la famiglia arrivata dalla provincia di Isernia, il fidanzato e gli amici. Sarebbe dovuto essere il gran, quelloa sua attesissima #in scienze naturali. Invece ha commesso un gesto estremo: si è suicidata gettandosi dal'edificio VIDEOa facolta' di Geologia mentre era in corso una seduta di. Non aveva completato gli esami e l'annunciata discussionea #tesi in realta' l'aveva inventata di sana pianta. Morire di vergogna Ieri all'ora di pranzo i genitori, il papa' carabiniere in pensione e la mamma casalinga, il ...