Genitori 2 0 tra voglia di social e manie di controllo

Australia - finge di avere il cancro per avere soldi dai Genitori : condannata : Ha raccontato ai genitori di essere malata di cancro , spiegando che per poter avere speranze di sopravvivere si sarebbe dovuta sottoporre a costose cure all'estero. I genitori di Hanna Dickenson, ...

“Giovani tra alcol e droghe? Colpa dei Genitori!”/ Lo psicoterapeuta : “Hanno più responsabilità di tutti” : Di chi la Colpa se i ragazzi di oggi vivono la cultura dello sballo e del sesso estremo, fino a morirne? Per il psicoterapeuta Rossena è tutta Colpa dei genitori(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 12:43:00 GMT)

Selfie pericoloso : Genitori distratti non si accorgono che il passeggino col bimbo cade in mare : Un attimodi distrazione poteva finire in tragedia. Protagonisti della vicenda due genitori un po' sbadati che concentrati su un Selfie non si sono accorti che il passeggino con il loro figlio, ...

Katy Perry : ecco la dimostrazione che i Genitori avranno sempre da ridire anche se sei una superstar : I genitori di Katy Perry si sono presentati a sorpresa a una puntata di American Idol e hanno finito per rilasciare un’intervista abbastanza imbarazzante per l’artista! Hai presente quando torni a casa super felice con un bel voto in quella materia che ti è tanto ostica e i tuoi genitori ti dicono “tutto qui?”. ecco, più o meno è quello che è successo a Katy che, nonostante sia una delle superstar del momento e giudice ...

Lecce - Genitori distratti per un selfie : bimbo nel passeggino finisce in mare : Lo splendido lungomare di Porto Cesareo, l’Isola dei Conigli sullo sfondo e qualche secondo di troppo per scegliere l’inquadratura perfetta. La distrazione da selfie di una giovane coppia pugliese poteva trasformarsi in tragedia. Impegnati a fissare quel momento in una foto, i due hanno perso di vista il passeggino con il loro bambino che, lasciato senza freno e spinto dal vento, ha iniziato a camminare ed è caduto nelle acque del ...

'I giovani di Napoli tra alcol - droghe e sesso estremo : è tutta colpa dei Genitori' : Michele Rossena, psicologo e psicoterapeuta napoletano, presidente dell'Istituto italiano per le Scienze umane, al mestiere di genitori ha dedicato più di un seminario. L'obiettivo non è mai stato ...

Diplomati Magistrali nel cuore dei bambini e dei Genitori : L’impressione che a volte emerge dal web come dai social è quella di suscitare fastidio ogni volta che si parla dei Diplomati Magistrali. Fastidio dettato da questa inutile rincorsa a chi riesca a permanere nelle Gae a dispetto di altri colleghi. I Diplomati Magistrali sono ormai una realtà scomoda, diciamolo. Basterebbe invece considerare come questo […] L'articolo Diplomati Magistrali nel cuore dei bambini e dei genitori proviene da ...