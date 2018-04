Genio della matematica di 29 anni trovato morto in casa in Romania

Pino Daniele/ "Note d'amore" - lo speciale di Techetechetè sui più grandi successi del Genio della musica blues : Pino Daniele, l'artista napoletano scomparso nel gennaio 2015 protagonista della puntata speciale di Techetechetè di stasera: le tappe più importanti del suo successo.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:03:00 GMT)

F1 - GP Australia 2018 : il colpo di Genio della Ferrari. Vettel sorpassa Hamilton con strategia e virtual safety-car : La Formula Uno è a tutti gli effetti uno sport di squadra, si vince soltanto se il pilota e il team riescono a lavorare insieme ai massimi livelli, in perfetta sinergia. Oggi è funzionato tutto in casa Ferrari ed è stata la strategia adottata dal muretto a fare la differenza: il Cavallino Rampante ha conquistato il GP di Australia con Sebastian Vettel grazie al perfetto piano studiato dagli ingegneri e dai meccanici che hanno colto ...

“È morto”. Lutto nel mondo della musica. Con il suo stile inconfondibile ha portato l’Italia ovunque - fan e colleghi piangono la sua scomparsa improvvisa : “Sei stato un pioniere e un Genio assoluto… addio” : Il mondo della musica elettronica è in Lutto per la tragica e improvvisa scomparsa di un pioniere. Il suo era un nome molto noto agli appassionati del genere. È stato infatti uno dei più importanti produttori del settore, pioniere di generi come l’hard trance e l’hardstyle. Molto conosciuto in Olanda, Belgio, Germania, Svizzera e Francia, dove aveva partecipato a numerose serate. Nella sua carriera ha inoltre lavorato con ...

Francesca Del Taglia incinta?/ Uomini e donne - EuGenio Colombo la porta a Cuba in attesa della cicogna : Francesca del Taglia ed Eugenio Colombo genitori bis? La corteggiatrice potrebbe essere in attesa del secondo figlio e, intanto, si rilassa a Cuba insieme al suo compagno, ma il matrimonio?(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 11:31:00 GMT)

Stephen Hawking - la collaborazione con i Pink Floyd/ Il Genio della scienza era anche una rockstar : Stephen Hawking, il genio della scienza lascia sbigottito il mondo intero, ricordiamo la collaborazione con i Pink Floyd che lo rendeva anche una vera rockstar.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 15:34:00 GMT)

EuGenio Scalfari chiarisce - definire M5S grande partito della sinistra moderna era "uno scherzo provocatorio" : definire il Movimento 5 Stelle "il grande partito della sinistra moderna" era uno "scherzo provocatorio", le sue parole non andavano prese sul serio. Eugenio Scalfari, fondatore ed ex direttore della Repubblica, spiega nel fondo pubblicato in prima pagina le sue recenti affermazioni a Dimartedì, su La7. Scalfari aveva auspicato un'alleanza di governo tra Pd e Movimento 5 Stelle. Spiegava che "facendo un'alleanza con il Pd non è che ...