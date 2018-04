Gears of War 2 | Red Dead Redemption e Portal 2 si aggiungono alla lista dei titoli

eurogamer

: Microsoft annuncia i nuovi giochi migliorati su #XboxOneX. - Eurogamer_it : Microsoft annuncia i nuovi giochi migliorati su #XboxOneX. - WiildBoy : RT @GamesPaladinsIT: Un video trapelato in rete svela al Gears of War 2 Ultimate Edition, sarà vero? - mySN1GhTM4R3 : RT @GamesPaladinsIT: Un video trapelato in rete svela al Gears of War 2 Ultimate Edition, sarà vero? -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Arrivano ottime notizie per tutti i possessori di Xbox One X, infatti, stando a quanto riportato da Dualshockers, Microsoft ha annunciato cheof War 2, Red2, Sonic Generations, Darksiders e Star Wars: The Force Unleashed stanno per aggiungersidei giochi potenziati di Xbox One X tramite la retrocompatibilità.Secondo l'annuncio fatto durante il secondo episodio di Inside Xbox,of War 2 gira in 4K sulla console di Microsoft, ma ancor più interessante, tutti i DLC per il gioco saranno disponibili gratuitamente da ora in poi. Miglioramenti anche sul fronte del frame rate e delle texture.Potete vedere un trailer ufficiale qui sotto che mostra i miglioramenti diof War 2 e un video di comparazione per Red:Read more…