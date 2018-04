Gdf scopre 11 lavoratori irregolari

Bergamo : Gdf scopre lavoratori in nero in due aziende cinesi a Fontanella (2) : (AdnKronos) - "I controlli hanno permesso di individuare tre clandestini, di cui uno trovato intento al lavoro, un lavoratore completamente in nero, quattro dipendenti hanno dichiarato ai finanzieri di aver lavorato in nero prima di essere regolarizzati e sette lavoratori assunti irregolarmente", si

Bergamo : Gdf scopre lavoratori in nero in due aziende cinesi a Fontanella : Milano, 4 apr. (AdnKronos) - Controlli contro il lavoro nero da parte dei militari della Guardia di finanza di Treviglio, in provincia di Bergamo. L'operazione ha riguardato due laboratori, uno dedicato alla confezione in serie di abbigliamento, l'altro alla fabbricazione di calzature, entrambi nel

Vicenza : Gdf scopre frode in forniture pubbliche da parte di società costruzioni (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il sequestro è stato eseguito su disponibilità finanziarie giacenti su conti correnti intestati e/o riconducibili ai due soggetti indagati fino alla concorrenza dell’importo previsto nel provvedimento ablatorio. L’attività di polizia economico-finanziaria portata a compim

Vicenza : Gdf scopre frode in forniture pubbliche da parte di società costruzioni (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Poiché nelle clausole contrattuali dell’appalto erano previste penali finanziarie nel caso in cui l’azienda costruttrice non avesse concluso i lavori dell’impianto fotovoltaico entro la data prevista, la società aggiudicataria, attestava l’avvenuta ultimazione dei lavori

Vicenza : Gdf scopre frode in forniture pubbliche da parte di società costruzioni : Vicenza, 23 mar. (AdnKronos) - Le Fiamme Gialle della Tenenza di Noventa Vicentina (Vi), a conclusione di un’articolata attività di polizia giudiziaria nei confronti di una società operante nel settore delle costruzioni, hanno dato esecuzione a un provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminar

Vicenza : Gdf - scopre discarica abusiva rifiuti generici e speciali da 394 tonnellate (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Al responsabile dell’area, una volta quantificato il peso dei rifiuti, è stato elevato verbale di accertamento dell'evasione del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi quantificato in 2.634,35 euro oltre alle sanzioni previste dalla

Vicenza : Gdf - scopre discarica abusiva rifiuti generici e speciali da 394 tonnellate : Vicenza, 16 mar. (AdnKronos) - Sono state concluse le operazioni di bonifica relative ad un sito illecitamente adibito, da una impresa agricola di Sossano, a stoccaggio di rifiuti generici e pericolosi. Il sito era stato individuato nello scorso mese di maggio nel contesto di una attività di polizia

Terremoto in Emilia : Gdf scopre frodi per oltre 2 milioni - 9 denunce : Terremoto in Emilia: Gdf scopre frodi per oltre 2 milioni, 9 denunce I soggetti denunciati avrebbero ottenuto illecitamente i contributi per la ricostruzione dopo il sisma del 2012. Le truffe sarebbero state realizzate attraverso false dichiarazioni e false perizie da parte di proprietari di immobili e ...

La Gdf scopre sodalizio criminoso di uso carte di credito clonate nel territorio nazionale 7 arresti : Roma - Dalle prime luci dell’alba i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria in collaborazione con personale dei Comandi Provinciali di Bologna, Pescara e Vibo Valentia stanno eseguendo, su disposizione della Procura della Repubblica di Velletri, un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di nr. 7 persone tutte accusate, unitamente ad altre 8 denunciate a piede libero, della commissione, in tutto il ...

