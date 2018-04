Gaza | la Corte penale internazionale intervenga | se non ora | quando?

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 aprile 2018) È salito a oltre 30 uccisioni e migliaia di feriti, molti dei quali gravissimi, il bilancio delle proteste al confine di quella gabbia che è la Striscia di: ed è certamente destinato ad aggravarsi con il proseguire delle manifestazioni delle prossime settimane. Tra gli altri hanno ucciso anche Yasser Murtaja che faceva il reporter ed era amico del mio amico Majed. Yasser era un trentenne sorridente; era diventato papà da poco, lo si vede felice nelle foto pubblicate in questi giorni dai suoi amici, con il suo bebè in braccio. Come la maggior parte dei suoi coetanei Yasser non era mai uscito da. Era lì, ai bordi della gabbia, per documentare le manifestazioni di venerdì scorso. Indossava il giubbino blu con la scritta PRESS. I cecchini israeliani hanno mirato giusto sotto la E; colpito all’addome, purtroppo è morto dopo poche ore. Documentare quel che avviene a, raccontare ...