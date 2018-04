Galaxy Note 9 | il successore di Note 8 | svelate le prime differenze?

Verso la conferma per Samsung Galaxy Note 9 di 2 specifiche : scenari interessanti : Iniziano seriamente ad intensificarsi le indiscrezioni riguardanti il Samsung Galaxy Note 9, questa volta provenienti dall'affidabilissimo SamMobile. Secondo quanto riferisce la nota webzine, il prossimo phablet sudcoreano monterà uno schermo da 6.4 pollici ed anche una batteria da 4000 mAh. L'incremento relativo alla diagonale dello schermo lascerebbe ben pensare circa l'adozione, da parte del dispositivo, del sensore di impronte digitali ...

Samsung Galaxy Note 9 potrebbe avere display da 6 - 4? e batteria da 4000 mAh : Nuove indiscrezioni spuntano per Samsung Galaxy Note 9, il prossimo top di gamma della casa sud-coreana: lo smartphone potrebbe disporre di un display da 6,4 pollici di diagonale e di una generosa batteria da 4000 mAh. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 potrebbe avere display da 6,4″ e batteria da 4000 mAh proviene da TuttoAndroid.

Come Rimappare Tasto Bixby Su Galaxy S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 8 | No Root : Ecco il miglior programma per Rimappare il pulsante Bixby su tutti gli smartphone Samsung: Galaxy S8, S8+, S9, S9+, Note 8 senza Root. Come cambiare le funzioni e le applicazioni collegate al pulsante Bixby su Samsung Galaxy Come Rimappare manualmente il Tasto Bixby di Samsung Galaxy Nuovo giorno, nuova guida dedicata ai possessori di smartphone Samsung Galaxy […]

Colpaccio Samsung Galaxy Note 8 Vodafone : aggiornamento Oreo più recente : Ricevono l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Oreo 8.0 anche i Samsung Galaxy Note 8 brand Vodafone, dopo un lungo periodo di attesa. Le versioni serigrafate dall'operatore rosso sono state raggiunte dall'update a distanza di qualche ora dal sopraggiungere dello stesso a bordo degli esemplari no brand, che pure attendevano l'ingresso in scena dell'OS biscottato di Google, arrivato prima sui brand TIM e 3 Italia. Il ...

Importanti aggiornamenti in roll out per Huawei Mate 9 - Samsung Galaxy Note 8 - Honor 8 - Honor View 10 e Honor 8 Pro : Anche oggi è tempo di aggiornamenti per per Huawei Mate 9, Samsung Galaxy Note 8, Honor View 10, Honor 8 e Honor 8 Pro. Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Importanti aggiornamenti in roll out per Huawei Mate 9, Samsung Galaxy Note 8, Honor 8, Honor View 10 e Honor 8 Pro proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S9 - S8 - Note 8 e altri : si aggiorna l’App Edge; ecco le novità : Samsung rilascia un aggiornamento dell’applicazione Edge per tutti gli smartphone supportati: Galaxy S9, Galaxy S8, Galaxy S7 Edge, Galaxy S6 Edge, Edge Plus e Galaxy Note 8; ecco le novità.Sicuramente tutti i possessori di un Galaxy S9, S9+, di un Galaxy S8, S8+, di un Galaxy S7 Edge, un Galaxy S6 Edge ed Edge Plus, o un Galaxy Note 8 conosceranno molto bene l’applicazione Edge di Samsung.Appe Edge: un riassunto sulle sue ...

Oreo su Samsung Galaxy Note 8 no brand in Italia da oggi 9 aprile : lista completa novità : Finalmnente oggi 9 aprile è il giorno di Oreo su Samsung Galaxy Note 8 no brand. I device non serigrafati, dopo il rilascio del pacchetto Android 8.0 per TIM e 3 Italia, erano a corto del loro rilascio specifico ma il punto di svolta per gli esemplari è avvenuto proprio in questa mattinata. Il pacchetto dati, come intuibile è molto corposo, ossia 1471,27 MB: quali sono con esattamente tutte le novità incluse nel major update per il phablet ...

Il Samsung Galaxy Note 9 si mostra in un video concept : Basato sulle principali indiscrezioni emerse sino a questo momento, il Samsung Galaxy Note 9 immaginato da DBS Designing si caratterizza per un design classico L'articolo Il Samsung Galaxy Note 9 si mostra in un video concept proviene da TuttoAndroid.

Imminente Oreo su Samsung Galaxy Note 8 Vodafone? Aggiornamento no brand non pervenuto : Una buona notizia per i possessori di un Samsung Galaxy Note 8 Vodafone, decisamente meno per gli italiani in possesso di un esemplare del phablet top di gamma 2017 non brandizzato. Nel caso dell'operatore segnaliamo come, per stessa dichiarazione dell'azienda, dovrebbe essere praticamente Imminente il passaggio ad Android 8.0. Per il secondo fronte, purtroppo, tutto tace. Procediamo con ordine: attraverso il forum ufficiale Vodafone, nella ...

Un fake l’ultima foto del Samsung Galaxy Note 9 : tutto da rifare : Qualche giorno fa immaginavamo di essere già al cospetto del Samsung Galaxy Note 9, grazie ad alcune foto fatte trapelare dall'abilissimo 'slashleaks.com', che le aveva a propria volta reperite dal portale iraniano 'samarena.ir'. Del prossimo phablet sudcoreano sappiamo potrebbe essere presentato con un paio di mesi di anticipo rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni, e condividere buona parte delle caratteristiche di S9 Plus. Per quanto ...

Problemi di audio basso per Samsung Galaxy S9 - S8 e Note 8 : alcuni rimedi : Ci sono anche top di gamma come i vari Samsung Galaxy S9, S8 e Note 8 tra quelli che di tanto in tanto fanno emergere alcune problematiche di natura software o hardware. Al secondo caso appartiene la questione che intendo affrontare con voi oggi, visto che più di un utente di recente ha lamentato Problemi di audio basso durante le chiamate, sia sul fronte dello speaker, sia con il microfono alla luce dei riscontri ottenuti dai propri contatti ...

Smartphone Android in offerta oggi 5 aprile : LG V30 - Huawei P10 - Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 5 aprile su store online sono: LG V30, Huawei P10, Honor 9 Lite, Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy A3 (2017). Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 5 aprile: LG V30, Huawei P10, Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 : le immagini mostrano la mancanza del sensore di impronte digitali : Samsung è al lavoro sullo sviluppo del prossimo Galaxy Note 9 e in rete trapelano le prime immagini di un probabile prototipo di inizio produzione che rivela una novità per quanto riguarda il lettore di impronte digitaliIl Galaxy Note 9 viene mostrato affianco al Galaxy S9, l’ultimo top di gamma dell’azienda, e le differenze estetiche sono subito lampanti a partire dalle cornici superiori e inferiori ancora sensibilmente ridotte e la ...

Come risolvere i problemi dei Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8 con Always On Display : Da alcune settimane a questa parte alcuni top di gamma Come il Samsung Galaxy S8 ed il Galaxy Note 8 hanno iniziato a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Tantissime le funzioni che sono state messe a disposizione del pubblico, ma Come sempre avviene in queste circostanze occorre fare i conti anche con qualche bug segnalato qua e là dal pubblico. L'aspetto più delicato, analizzando i feedback trapelati fino a questo ...