FS Italiane racconta al Festival di Perugia la mobilità collettiva integrata nell' era

"Donne come noi" : un libro racconta 100 storie di Italiane che hanno fatto cose eccezionali : "Le bambole non mi sono mai piaciute", così si legge in uno dei primi racconti di "Donne come noi. 100 storie di italiane che hanno fatto cose eccezionali". La citazione appartiene a Irma Testa, prima donna pugile italiana ad aver portato il Bel Paese alle Olimpiadi, ma la sua è solo una delle tante vite narrate nel libro. Edito da Sperling & Kupfer e curato da 34 giornalisti di "Donna Moderna", il testo racconta le gesta di ...

Da “Notte prima degli esami” a oggi : cosa fa e con chi sta Nicolas Vaporidis. L’attore aveva esordito giovanissimo conquistando il cuore di tutte le ragazze Italiane. Poi il matrimonio - il divorzio… E ora? Ne ha di novità da raccontare : Nicolas Vaporidis è tornato in tv per promuovere la sua ultima fatica cinematografica. A Sabato Italiano, nel salotto di Eleonora Daniele, non sono però mancate le domande sulla vita privata delL’attore. L’interprete lanciato dal film Notte prima degli esami è da sempre molto schivo e riservato e anche questa volta ha parlato pochissimo della sua nuova fidanzata. La bionda con il quale Nicolas è stato immortalato quest’estate in vacanza. ...

Come i media tedeschi ed europei raccontano le elezioni Italiane : Non solo John Oliver: anche i principali media dei paesi dell’Unione europea raccontano con scetticismo il Belpaese all’alba del 4 marzo. Che si tratti di giornali tedeschi, austriaci, francesi o spagnoli c’è una parola ricorrente ed è “caos“. Non si sa chi vincerà né quale coalizione potrà governare. Nessuno ispira fiducia. Certo, l’Italia non sempre è stata tutelata (o è riuscita a farsi tutelare) dall’Unione europea, ma il ...

Stefania Sandrelli - David di Donatello alla carriera : 'Ha raccontato l'evoluzione delle donne Italiane' : Stefania Sandrelli riceverà il David Speciale nel corso della 62ª edizione dei Premi David di Donatello . In accordo con il consiglio direttivo, lo annuncia Piera Detassis, Direttore Artistico ...