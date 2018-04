Frizzi santo | il religioso che indaga sulle canonizzazioni | “E’ una fake news”

Farbizio Frizzi santo : la proposta fatta alla Chiesa Video : #fabrizio Frizzi ha conquistato il cuore di tutti, tant'è vero che il suo ricordo non svanira' facilmente, anzi si spera in un processo di canonizzazione. In poche parole, ci si è chiesti, e in particolare l'ha fatto il settimanale Di Più, ponendo l'interrogativo, se sia possibile proclamare il conduttore 'santo subito'. Va sottolineato che la proposta godrebbe sicuramente del più ampio consenso popolare. In merito si è pronunciato sul ...

Farbizio Frizzi santo : la proposta fatta alla Chiesa : Fabrizio Frizzi ha conquistato il cuore di tutti, tant'è vero che il suo ricordo non svanirà facilmente, anzi si spera in un processo di canonizzazione. In poche parole, ci si è chiesti, e in particolare l'ha fatto il settimanale Di Più, ponendo l'interrogativo, se sia possibile proclamare il conduttore 'santo subito'. Va sottolineato che la proposta godrebbe sicuramente del più ampio consenso popolare. In merito si è pronunciato sul settimanale ...

Ora padre Romano precisa : "Non ho mai detto che Frizzi sarà santo" : La scomparsa di Fabrizio Frizzi ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di migliaia di personaggi del mondo dello spettacolo ma anche nel cuore di milioni di italiani. Da giorni, però, stanno ...

"Fabrizio Frizzi diventerà santo? C'è una possibilità" : Fabrizio Frizzi , scomparso di recente in seguito a un'emorragia cerebrale, potrebbe in futuro diventare un santo riconosciuto dalla Chiesa Cattolica , grazie alla popolarità e all'influenza positiva ...

Fabrizio Frizzi - perché potrebbe diventare santo della Chiesa cattolica : l'opinione di don Romano Gambalunga : Fabrizio Frizzi potrebbe diventare presto un santo riconosciuto dalla Chiesa cattolica. Il settimanale DiPiù ha proposto il conduttore scomparso lo scorso 26 marzo per il processo di canonizzazione, ...

'Fabrizio Frizzi santo subito' - la proposta fa discutere : E io, come postulatore, sono toccato dal grido del popolo che ha eletto Fabrizio a esempio di bontà, che si rivolge a lui come farebbe con chi ha più caro al mondo, una mamma, o un papà o un fratello,...

