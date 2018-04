Freccia del Brabante 2018 | percorso | favoriti | diretta TV e streaming

Gerry Scotti geloso di Carlo Conti?/ La Corrida passa in Rai : la Frecciatina del conduttore : Gerry Scotti lancia una frecciatina a Carlo Conti? La Corrida passa da Mediaset alla Rai e Scotti commenta: "Chi guida la Ferrari è geloso se la Mercedes cambia gli specchietti?"(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 19:25:00 GMT)

Pirlo ambassador social della Tim Cup in Frecciarossa 1000 : Il campione del mondo, che nel corso della sua carriera ha indossato la maglia delle finaliste di quest'anno, Juventus e Milan, vincendo con entrambe la Tim Cup, sarà l'ambassador della Finale 2018, ...

Ciclismo : la Veranda’s Willems sarà al via della Freccia del Brabante : Un consulto con la famiglia di Michael Goolaerts e la dura decisione: la Veranda’s Willems – Crelan sarà al via della Freccia del Brabante che si disputerà mercoledì. Nonostante la dolorosa morte del corridore belga la compagine ha deciso di provare ad andare avanti, con tantissima tristezza, provando magari ad onorare la memoria del 22enne. L’ufficialità è arrivato con un comunicato su Twitter. After careful consultation with the family ...

Gp del Bahrain - Ricciardo sFreccia nelle prime libere : È la Red Bull di Daniel Ricciardo la più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp del Bahrain, secondo appuntamento stagionale della Formula Uno che si correrà domenica sul circuito di ...

Gli eroi della 'Freccia Rossa' rivivono a Sirmione" : L'allestimento, denominato 'Heroes - 1000 Miglia 47-57' prende il titolo dagli eroi che danno contribuito a rendere memorabile la 'corsa più bella del mondo', come amava definirla il 'Drake' Enzo ...

“Basta!”. Bianca Atzei piange e Mara Venier sbotta. La Frecciatina della ”Zia nazionale” accende lo studio dell’Isola dei famosi. E mentre la naufraga si sfoga - Filippo Nardi - con tanto di ‘sorrisino’ beffardo - zittisce tutti così : L’undicesima puntata dell’Isola dei famosi si apre con il botto: tutti contro tutti. Franco Terlizzi ha lasciato l’Honduras per motivi di salute ma è in studio da Alessia Marcuzzi. E, subito, riprendono le infuocate liti che hanno caratterizzato l’ultima settimana. Si parte dalla lite Terlizzi e Bianca Atzei. Lui le chiede scusa per averle detto che è ”schifosa” ma le ribadisce che è ”falsa e ...

Cristina Parodi manda una Frecciatina a Barbara D'Urso : 'Fa della tv urlata' : Ma lì siamo dentro una tv commerciale dove si può fare spettacolo con cronaca nera e gossip e le urla sono un format… Io una tv urlata non saprei nemmeno farla'. Infine, commenta anche del ...

Stefano De Martino presenta Belen a Verissimo : imbarazzo e Frecciatina dell'ex moglie : Belen a Verissimo viene presentata dall'ex marito Stefano De Martino. Il faccia a faccia è sembrato piuttosto imbarazzante, soprattutto per la showgirl argentina che ha lanciato una...

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE/ La Frecciatina del pilota : "Mi guardo intorno e trovo il vuoto" : BELEN RODRIGUEZ e ANDREA IANNONE sono felici e innamorati. Eppure attorno al pilota della Suzuki c'è il vuoto. A chi si riferisce con questa frecciatina?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 04:01:00 GMT)

LA TORTURA DELLA Freccia/ Su Iris il film con Charles Bronson (oggi - 27 marzo 2018) : La TORTURA DELLA FRECCIA, il film in onda su Iris oggi, martedì 27 marzo 2018. Nel cast: Charles Bronson, Sara Montiel, Rod Steiger, alla regia Samuel Fuller. Il dettaglio DELLA trama.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 10:48:00 GMT)

Nasce il Registro 1000 Miglia per certificare l'autenticità delle auto con un passato nella Freccia Rossa : ROMA - Basta imbrogli, falsi, repliche, ricostruzioni, errori , commessi anche in buona fede, : il mondo dell'auto storica si dà finalmente una mossa con la nascita del Registro 1000...