Francisco Porcella | infortunio e ritiro da Ballando con le stelle? Lussazione per lui

Francisco Porcella infortunato - a rischio Ballando con le stelle : Il surfista di origini sarde , ma che vive alle Hawaii e sogna di entrare nel mondo del cinema, Francisco Porcella ha avuto un incidente: il concorrente di 'Ballando con le stelle' è già diventato un sex symbol tra le fan del programma. Sui social scrive che si è lussato la ...

Ballando con le stelle - Francisco Porcella svela : “Ciacci mi spia” : Giovanni Ciacci spia Francisco Porcella a Ballando con le stelle La tredicesima edizione di Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci e Paolo Belli il sabato sera sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo, continua a far parlare di sé. Dopo le polemiche per la presunta omofobia di Ivan Zazzaroni nei confronti della coppia di concorrenti Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro, l’opinionista di Detto Fatto si trova al centro di ...

Ballando con le stelle 2018 - Francisco Porcella : "Giovanni Ciacci ha forato il muro per spiarmi" : Anche questa edizione di Ballando ha il suo sex symbol per eccellenza, è il surfista sardo Francisco Porcella, che nel Sabato sera di Rai 1 da prova nel dilettarsi sul ballo con la sua 'tutor' Anastasia Kuzmina. Il giovane ragazzo single è stato intervistato dal settimanale Vero, nella quale ha spiegato innanzitutto qual è stata la strada che lo ha partato a Ballando con le stelle:Ho conosciuto Milly Carlucci tempo fa. Eravamo entrambi ...

Ballando con le Stelle 2018 - seconda puntata : Don Diamont eliminato. Volano Gessica Notaro e Francisco Porcella : Gessica Notaro e Stefano Oradei L’americano è fuori. Bye bye. A Ballando con le Stelle 2018 c’è un primo eliminato: si tratta di Don Diamont. Nella seconda puntata dello show di Rai1, l’attore statunitense interprete di Beautiful ha avuto la peggio nel duello finale con Stefania Rocca, che è stata salvata dal televoto (64% dei voti a favore). Hanno invece preso il volo Gessica Notaro e Francisco Porcella, premiati dalla giuria ...

Francisco Porcella - il surfista è single : le parole sull'ex fidanzata : Francisco Porcella, vita privata del surfista: chi è l'ex fidanzata Beatrice? Francisco Porcella , età 31 anni, altezza 187 centimetri, è uno degli sportivi più belli al mondo ma per il momento è single. In realtà il surfista che è diventato popolare in tv grazie a Ballando con le Stelle ha da poco chiuso […]

Niccolò Porcella biografia - età e altezza del fratello di Francisco : Niccolò Porcella è il fratello di Francisco, concorrente di Ballando con le stelle 2018, ed entrambi sono famosi e affermati nel mondo del surf. Prima di scoprire biografia, età e altezza di Niccolò, forse ricorderete che nel 2015 un surfista italiano è stato travolto da un'onda a Tahiti e ha rischiato la vita: ebbene, era proprio il fratello di Francisco Porcella quel surfista risucchiato dall'onda e nessuno pensava ne sarebbe uscito vivo. ...