Francesco Montanari vince il premio come miglior attore a Canneseries per ' Il

Francesco Montanari altezza - peso e fisico dell'attore : peso e altezza di Francesco Montanari non sono un mistero: scoprirete davvero tutto su questo attore di successo che, film dopo film, serie TV dopo serie TV, è riuscito a crearsi uno spazietto nel cuore dei telespettatori che ormai lo seguono ovunque. Il cacciatore è stata senza ombra di dubbio la fiction in cui è emersa tutta la sua bravura nella recitazione e sicuramente, dopo la sua indimenticabile interpretazione di Saverio Barone, avrà ...

Francesco Montanari moglie : vita privata alle stelle con Andrea Delogu : Francesco Montanari e sua moglie Andrea Delogu sono innamorati come il primo giorno: la vita privata dell'attore procede a gonfie vele, c'è stato un matrimonio bellissimo che per questa coppia non rappresenta assolutamente la tomba dell'amore, come direbbe qualcuno. Non solo la vita privata, anche quella professionale regala grandi soddisfazioni all'attore, che al momento è in onda sulle reti Rai con la nuova serie TV Il Cacciatore; Francesco ...

Francesco Montanari È SAVERIO BARONE/ "Io e la mafia? Colpa della mia faccia” (Il Cacciatore) : FRANCESCO MONTANARI è SAVERIO BARONE, il protagonista della fiction Il Cacciatore in onda su Rai 2. L'obiettivo della serie, ammette l'attore, è quello di dimostrare che "il bene può...(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:51:00 GMT)

Gli inizi di Francesco Montanari : "Feci l'attore ad Al posto tuo. Avevamo un canovaccio" : Oggi attore affermato, un tempo figurante ad Al posto tuo. Presente e passato di Francesco Montanari, che a metà degli anni duemila partecipò al contenitore pomeridiano di Raidue.“Agli inizi feci un programma della Rai”, ha confessato durante l’ultima puntata di Sbandati. L’occasione per la rivelazione è arrivata in seguito alla messa in onda di una furibonda lite andata in scena la scorsa settimana a Lo sportello di Forum.prosegui la ...

Francesco Montanari - l’ex Libanese di Romanzo Criminale dalla parte dei buoni ne Il Cacciatore (video) : Da Criminale a PM antimafia: è questo il percorso seguito da Francesco Montanari nei suoi ruoli televisivi, che lo hanno portato dall'interpretare il Libanese in Romanzo Criminale al dare vita al magistrato Saverio Barone ne Il Cacciatore. Montanari, nella serie tv in onda su Rai2 dallo scorso martedì 13 marzo, interpreta infatti un personaggio "buono", totalmente opposto al capo della banda della Magliana a cui ha dato il volto tra il 2008 e ...

Alfonso Sabella e Francesco Montanari a Leggo : il pm e l'attore parlano di Il Cacciatore la serie si Raidue sugli anni della guerra Stato-... : Alfonso Sabella e Francesco Montanari a Leggo: fianco a fianco l'attore romano e il pm di cui incarna il personaggio che ispira Il Cacciatore, la serie tv di Raidue in dodici puntate che racconta gli ...

IL CACCIATORE/ Anticipazioni prima puntata - Francesco Montanari : "E' una serie e non una fiction" : Il CACCIATORE, Anticipazioni del 14 marzo 2018. Appena entrato nell'Antimafia, il PM Sabella farà di tutto per distinguersi nella lotta contro Cosa Nostra.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 21:49:00 GMT)

Dal Libanese al Cacciatore : chi è Francesco Montanari : Francesco Montanari è passato nel giro di dieci anni da interpretare il Libanese di Romanzo Criminale, il titolo che ha spostato gli equilibri nella serialità italiana, ad essere il protagonista de Il Cacciatore, la prima serie tv italiana a sbarcare a Cannes con tutti gli onori del caso nel festival Canneseries (4-11 aprile). La carriera di questo attore romano, classe ’84, è una cartina al tornasole dei grandissimi cambiamenti che il piccolo ...

Francesco Montanari è Saverio Barone/ Personaggio ispirato al magistrato Alfonso Sabella (Il Cacciatore) : Francesco Montanari, protagonista della fiction di Rai 2, Il Cacciatore. La vita del magistrato Alfonso Sabella che ancora giovanissimo mise sotto scacco la mafia.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 08:13:00 GMT)

Cast e personaggi de Il Cacciatore - dal 14 marzo su Rai2 : Francesco Montanari è il pm Saverio Barone : Liberamente ispirato alla vera storia del magistrato Alfonso Sabella, Cast e personaggi de Il Cacciatore debuttano su Rai2 mercoledì 14 marzo. La fiction, proposta in sei serate, è volta a mostrare al pubblico due realtà parallele: da una parte quella rappresentata dagli uomini della giustizia, destinati a vivere quotidianamente sotto scorta, dall'altra quella dei boss, sempre in fuga, detentori di un potere dettato dalla violenza, dal sangue e ...

Francesco MONTANARI/ È Saverio Barone nella fiction “Il cacciatore” (Che fuori tempo che fa) : Mercoledì su Rai 2 andrà in onda la prima puntata de “Il cacciatore”, fiction che vede protagonista FRANCESCO MONTANARI, oggi ospite di Che fuori tempo che fa(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 09:45:00 GMT)