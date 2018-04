Francesco Bettuzzi ed Elisabetta Gregoraci stanno insieme? Passeggiate e coccole | ma mai

Elisabetta Gregoraci - fuga d’amore parigina con Francesco Bettuzzi : Non si nasconde più Elisabetta Gregoraci. A 4 mesi dalla separazione da Flavio Briatore, messa nero su bianco il 23 dicembre 2017, la showgirl è saldamente al fianco del suo nuovo amore, l’imprenditore emiliano Francesco Bettuzzi. Il settimanale Chi li aveva già sorpresi a Roma e Parma (dove l’uomo vive) e ora li pizzica per le strade di Parigi. Si legge sulla rivista nel numero in edicola da mercoledì 11 aprile: […] i due si ...

