Francesca Inaudi | «Corteggiatemi | vengo da un’altra epoca»

(Di mercoledì 11 aprile 2018) L’intervista è pubblicata sul numero di Vanity Fair in edicola da mercoledì 11 aprile. Intorno, chiasso di bambini fuori da una gelateria, agitati da incontenibile eccitazione. Uno corre e urla con il cono traballante tra le mani, l’altro è imbrattato di cioccolata sciolta dalle guance alla salopette, un terzo inciampa tirandosi dietro il distributore di caramelle. Le madri s’affrettano, s’inginocchiano, fanno incetta di tovaglioli e strigliate, e conproviamo invece quella sensazione di libertà un po’ orgogliosa che sale dentro a mo’ di tranquillante in quelle «ragazze di una certa età» (fascia 34-40) «senza ancora figli». Che in quell’«ancora» possiamo però, ancora appunto, anche alzarci, spostarci più in là e, padrone solo di noi stesse, restituirci un silenzio in cui ricominciare ad ascoltarci, addirittura divertirci in un gioco. Quello, per esempio, di aprire ...