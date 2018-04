eurogamer

: Forza Horizon 4 è realtà, verrà presentato all'E3 2018. #ForzaHorizon4 - Eurogamer_it : Forza Horizon 4 è realtà, verrà presentato all'E3 2018. #ForzaHorizon4 - LollenWerderSky : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - italiatopgames : Ufficiale: Forza Horizon 4 presentato all’E3! -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Nei giorni scorsi si sono insistentemente inseguiti per l'etere alcuni rumor relativi al nuovo capitolo della serie4, che stando alle voci di corridoio si sarebbe potuto ambientare in Giappone. Non solo, in Brasile il gioco era stato addirittura classificato dall'ente predisposto del paese, e in molti pensavano che un annuncio fosse davvero imminente.Andando a confermare le aspettative dei fan, il capo della divisione Xbox di Spagna e Portogallo ha concesso un'intervista al portale GameReactor.com rispondendo alle domande dei giornalisti con delle dichiarazioni che non lasciano adito a dubbi. "Ci sono state molte speculazioni a riguardo dell'ambientazione del prossimo, e di questo parleremo più tardi, all'E3", ha dichiarato Fernanda Delgado, confermando quindi indirettamente ma implicitamente un reveal del nuovo capitolo che si terrà ...