Formula Uno | il Gran Premio di Cina in differita su TV8

Formula Uno - Gp Bahrain : durante il pit-stop Raikkonen travolge un meccanico : Nel Gran Premio del Bahrain una Ferrari trionfa, ed è quella di Vettel. Raikkonen invece, scattato dalla seconda posizione e subito superato da Bottas, combina un pasticcio e si ritira. durante il pit-...

Formula Uno - Gp Bahrain : trionfo di Vettel : MANAMA - Vettel trionfa nel Gran Premio del Bahrain davanti a Bottas e Hamilton, autore di una grande rimonta. Il pilota tedesco ha resistito al ritorno delle due Mercedes trionfando con una gomma più ...

LIVE Formula Uno GP Bahrain 2018 : Pole position Vettel Video : Ben ritrovati amici appassionati di Formula Uno con il secondo Gran Premio della stagione, il GP del Bahrein 2018. Il mondiale 2018 è partito bene per la Ferrari, che con Sebastian Vettel si è aggiudicata il primo Gran Premio. Qualifiche F1 Bahrain: la griglia di partenza del secondo Gran Premio della stagione Dopo il miglior tempo nella FP2 di ieri, Raikkonen ha stampato il miglior crono anche nella FP3, riuscira' a confermarsi anche nelle ...

LIVE Formula Uno GP Bahrain 2018 : Pole position Vettel : La differita del Gran Premio sarà invece trasmessa su TV8 in tv e in streaming. TV8 ha scelto di far vedere gratuitamente le qualifiche e la gara: rispettivamente sabato alle 23.15 e domenica alle 21.

Formula Uno - Bahrain : prima fila tutta per la ferrari : TORINO - prima fila tutta Rossa in Bahrain. La ferrari di Vettel conquista la pole position, subito dopo Raikkonen. Terza posizione per Bottas, dietro il compagno Mercedes, il campione del mondo Hamilton. Segue servizio Tutte le notizie di Formula 1

Formula Uno - Bahrain : Vettel in pole - prima fila tutta Ferrari : prima fila tutta Ferrari nel Gran Premio del Bahrain, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sebastian Vettel ha conquistato la pole position con il tempo di 1'27'958 davanti al compagno di ...

Formula 1 Bahrain - la griglia di partenza : la Ferrari è uno spettacolo [FOTO] : 1/18 LaPresse ...

LIVE Formula Uno GP Bahrain 2018 : Ben ritrovati amici appassionati di Formula Uno con il secondo Gran Premio della stagione, il GP del Bahrein 2018. Il mondiale 2018 è partito bene per la Ferrari, che con Sebastian Vettel si è aggiudicata il primo Gran Premio. Qualifiche F1 Bahrain: la griglia di partenza del secondo Gran Premio della stagione Dopo il miglior tempo nella FP2 di ieri, Raikkonen ha stampato il miglior crono anche nella FP3, riuscirà a confermarsi anche nelle ...

Formula Uno - Hamilton penalizzato di 5 posizioni : SAKHIR , ITALPRESS, - Lewis Hamilton scontera' una penalizzazione di cinque posizioni sulla griglia di partenza al Gran Premio del Bahrain a causa della sostituzione del cambio sulla sua Mercedes, ...

Formula Uno - il Gp di Monaco sfida Liberty Media : "Le ombrelline ci saranno" : Liberty Media , qualche tempo fa, ha preso una decisione risultata impopolare: togliere le ombrelline dalla griglia di partenza. In tanti hanno criticato questa scelta ma i nuovi proprietari del ...

Formula Uno - addio qualifiche : ecco il nuovo progetto : 1 di 3 Successiva TORINO - Davvero scompariranno le qualifiche? Non si sa, non è detto. Ma secondo indiscrezioni , arrivano da Auto, Motor und Sport, testata tedesca ben introdotta in Formula 1 e spesso vicina a Ross Brawn, Liberty Media potrebbe avanzare questa proposta, una delle tante che verranno sottoposte alle squadre durante il ...

Valentino Rossi guida la nuova Ferrari 488 Pista. Quando il Dottore era vicino alla Formula Uno con la Rossa : cosa sarebbe cambiato? : Valentino Rossi ha guidato la nuova Ferrari 488 Pista. Il Dottore è stato il driver d’eccezione della Scuderia di Maranello e ha testato la nuova vettura sul circuito di Fiorano. Reduce dall’ottimo terzo posto ottenuto nel GP del Qatar, il nove volte Campione del Mondo ha accolto l’invito della Rossa e ha fatto scatenare i 720 cavalli nel nuovo V8 biturbo. La nuova creatura è davvero bellissima, un bolide che affascina tutti ...

Rai - tutta la Formula Uno e la MotoGp in diretta su Radio1 : La Rai non trasmette più da questa stagione alcuna gara di Formula Uno, ma tutti i Gran Premi delle due e delle quattro ruote saranno in onda su RadioRai L'articolo Rai, tutta la Formula Uno e la MotoGp in diretta su Radio1 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Formula Uno - è di Hamilton la prima pole stagionale : secondo Raikkonen - terzo Vettel : Il campione del mondo in carica è stato sempre in testa ed ha effettuato un ultimo giro mostruso che non ha lasciato scampo ai rivali a cui ha lasciato solo le briciole. Hamilton, infatti, ha fatto ...