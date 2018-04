Formula E Roma | tutto pronto per il GP elettrico

Formula E - tutto pronto per il GP : l’Aeronautica militare presente a Roma : L’Aeronautica militare sara’ presente alla prima gara di Formula E a Roma. E’ quanto si legge su Twitter. “Vi aspettiamo al nostro stand promozionale con simulatore volo Eurofighter e postazione meteo per la realizzazione di previsioni live con personale qualificato”. L'articolo Formula E, tutto pronto per il GP: l’Aeronautica militare presente a Roma sembra essere il primo su Meteo Web.

Formula E - a Roma è febbre Gp : hotel pieni e nuovi biglietti : Nell'area vip sabato sono attesi politici, campioni dello sport e artisti, viene data per certa la presenza dell'ex campione di motociclismo Max Biaggi.

La Formula E sbarca a Roma : “Vetrina di una nuova visione del futuro” : “Mancano pochi giorni al semaforo verde che dara’ il via a uno dei grandi eventi dell’anno. Sabato Roma ospitera’ l’attesa tappa del campionato di Formula E riservato alle auto totalmente elettriche. La Capitale diventera’ vetrina di un importante appuntamento sportivo internazionale e soprattutto di una nuova visione del futuro, che mette al centro la mobilita’ sostenibile, l’innovazione ...

Formula E - a Roma è “febbre” per il primo Gp : hotel pieni e nuovi biglietti : Sale la ‘febbre’ per il primo Gp di Formula E della Capitale, competizione riservata alle monoposto elettriche che si correrà sabato 14 aprile sul circuito cittadino dell’Eur. Gli alberghi della zona interessata dalla competizione risultano al completo per il weekend. “Le previsioni per gli hotel della zona sono buone, perché in questi giorni ci sono già le persone addette all’allestimento del circuito mentre nei ...

Formula E : Raggi - Roma vetrina futuro : ANSA, - Roma, 10 APR - "Mancano pochi giorni al semaforo verde che darà il via a una tappa del campionato di Formula E riservato alle auto totalmente elettriche. La Capitale diventerà vetrina di un ...

Formula E a Roma - il programma in pista e fuori : Formula E a Roma, il programma in pista e fuori Formula E a Roma, il programma in pista e fuori Continua a leggere

Formula E - Roma si prepara al grande evento : Già perché le macchine sono tutte uguali, tutte fatte, fin dalla prima edizione, dalla Dallara, principale costruttore al mondo di auto da competizione. E' stata infatti proprio la 'nostra' Dallara a ...

Come vedere il Gran Premio di Roma di Formula E in diretta streaming : Come seguire l'E-Prix di Roma di Formula E in diretta streaming I diritti televisivi della Formula E sono stati acquistati da Mediaset per le prossime due edizioni del Mondiale. Le gare vengono ...

SFOOTING/ Roma ospita il Gp di Formula E (auto elettriche) : un evento inedito che farà... presa! : La gara si snoderà sabato 14 lungo le vie della Capitale. E la città si candida, raccontano i COMICASTRI, ad altri eventi sportivi elettrizzanti, a partire dalla Coppa dei Lampioni(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 06:11:00 GMT)CONTRomaNO/ La pecca di Albanese in un film sul buono nell'incontro con l'altro, di R. BernocchiTONYA/ Il film per andare oltre l'illusione del sogno americano, di I. Provenzi

Mobilità - ordine ingegneri e Roma Tre : Formula E grande occasione : Roma, 9 apr. , askanews, Il ritardo di Roma nel settore della Mobilità sostenibile , la città è 33esima tra i capoluoghi di provincia italiani, è destinato a un rapido 'sorpasso' con l'attenzione ...

Roma : possibili biglietti extra per GP di Formula E sabato prossimo : Formula E: ulteriori novità entro mercoledì Roma – Di seguito quanto apparso sulla pagina Facebook dedicata alla Formula E. Ulteriori notizie in merito alla messa in vendita di ulteriori notizie saranno diramate “entro mercoledì”. “Considerando le numerose richieste per partecipare all’evento, stiamo verificando la possibilità di mettere a disposizione ulteriori biglietti per l’E-Prix di Roma che si svolgerà ...

Filmaster Events partner Formula-E per la tappa romana campionato : ... all'interno di una manifestazione internazionale che è e sarà il futuro dell'automobilismo in Italia e nel mondo. Un evento voluto con il duplice obiettivo di rendere la città ed i romani più vicini ...

Filmaster Events partner Formula-E per la tappa romana campionato : Roma, 9 apr. , askanews, Formula E ha scelto Filmmaster Events come Local Operator per la tappa romana che si terrà per la prima volta nella capitale, sabato 14 aprile 2018. L'agenzia lavora da ...

Formula E - ePrix di Roma - tutti i segreti del percorso - VIDEO : Manca ormai pochissimo allePrix di Roma, la prima delle quattro tappe europee di questa stagione di Formula E. Per loccasione, gli organizzatori hanno realizzato e diffuso il primo test simulato del circuito cittadino dellEur che ne svela tutti i segreti. Lo potete ammirare nel VIDEO qui sotto. Il circuito. Con 21 curve e una lunghezza complessiva di 2,86 km, il percorso è uno dei più lunghi della stagione . Ve lo avevamo già mostrato in ...