Formula 1 GP Cina 2018 | orari diretta tv | gara di Shanghai in chiaro su TV8?

Blastingnews

: #F1 #Formula1 | Obiettivo zona punti per l’#AlfaRomeoSauber nel prossimo #ChineseGP - f1grandprixit : #F1 #Formula1 | Obiettivo zona punti per l’#AlfaRomeoSauber nel prossimo #ChineseGP - f1grandprixit : #F1 #Formula1 | #McLaren realista in vista della #ChineseGP: “Battaglieremo a centro gruppo” - lesmo27 : RT @pciccarone: BREMBO SVELA L’IMPEGNO DEI PROPRI SISTEMI FRENANTI AL GP CINA 2018 DI FORMULA 1 -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Lo scorso fine settimana è stato disputato il Gran Premio del Bahrain diUno. A pochi giorni di distanza si tornerà in pista per il terzo round stagionale. La prossimasarà in, sul tracciato di. Un appuntamento da non lasciarsi sfuggire, specie dopo aver visto cosa è accaduto in questo avvio di campionato. Nel weekend precedente a Sakhir si è imposto Sebastian Vettel. Il pilota della Ferrari, che ha fatto bottino pieno di punti (50), ha preceduto sul traguardo Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Il suo vantaggio in classifica sulla coppia della Mercedes è attualmente di 17 punti sull’inglese e 28 punti sul finlandese. Fermo a quota 15 punti Kimi Räikkönen, che non ha terminato la. Ottimo avvio di stagione per Fernando Alonso, che ha conquistato fin qui 15 punti con la McLaren Renault. A questo punto, non ci resta che andare a scoprire il programma del ...