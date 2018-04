Ford Escort - In Cina debutta il facelift

quattroruote

(Di mercoledì 11 aprile 2018) A poche ore dal debutto della nuova Focus a Londra, laha tolto i veli aldelladurante un evento dedicato tenutosi in. Le due vetture, oltre a condividere alcune motorizzazioni e tecnologie, dispongono di dettagli di design simili, soprattutto a livello del frontale. La versione rinnovata della tre volumi avrà il compito di incrementare ulteriormente le vendite sul mercato asiatico: nei primi tre anni e mezzo lacinese ha infatti venduto oltre 800 mila unità.Nuovo look. Rispetto al modello uscente la berlina propone un frontale totalmente rivisitato con paraurti e calandra con nuovi listelli cromati e fari con tecnologia Led e firma luminosa ispirata allo stile degli ultimi modelli dell'Ovale Blu. Più modeste, invece, le modifiche apportate alla coda dove lapropone nuovi gruppi ottici e un'antenna a pinna come uniche novità stilistiche. ...