Foodora - il tribunale di Torino respinge ricorso ex rider licenziati : Foodora , il tribunale di Torino respinge ricorso ex rider licenziati Le 6 persone contestavano all’azienda l'interruzione improvvisa del rapporto di lavoro dopo le mobilitazioni del 2016 per ottenere un giusto trattamento economico e normativo. Chiedevano il reintegro e l'assunzione Parole chiave: ...

Foodora - il tribunale di Torino respinge ricorso ex rider licenziati - : Le 6 persone contestavano all'azienda l'interruzione improvvisa del rapporto di lavoro dopo le mobilitazioni del 2016 per ottenere un giusto trattamento economico e normativo. Chiedevano il reintegro ...

Il tribunale di Torino respinge il ricorso dei rider di Foodora allontanati per aver protestato per le condizioni di lavoro : Il tribunale del lavoro di Torino ha respinto il ricorso, primo del genere in Italia, dei sei rider di Foodora che avevano intentato una causa civile contro la società tedesca di food delivery, contestando l'interruzione improvvisa del rapporto di lavoro dopo le mobilitazioni del 2016 per ottenere un giusto trattamento economico e normativo."Se questo sistema di lavoro è stato ritenuto legittimo, si espanderà", commentano i ...