Fontana | la Regione pronta a sostenere il patto Bormio-St Moritz per le Olimpiadi

Lombardia : domani in Consiglio Regione Fontana presenta programma legislatura : Milano, 9 apr. (AdnKronos) - La seduta di Consiglio regionale della Lombardia in programma domani, martedì 10 aprile, si aprirà alle 10 con la presentazione del programma di legislatura da parte del presidente della Regione, Attilio Fontana. Seguirà il dibattito in aula, con previsione di concludere

Regione - i cambi in corsa di Fontana : Trasporti alla Lega - Lavoro a Sardone. Giallo sulla scelta di Lara Magoni : Manca qualcosa più delle ultime limature. Per chiudere la nuova giunta regionale s'attende che Forza Italia definisca la composizione della sua parte di squadra. Il presidente Attilio Fontana conta di ...

Attilio Fontana proclamato presidente della Regione : Attilio Fontana è appena stato proclamato ufficialmente presidente della Lombardia, ruolo in cui succede a Roberto Maroni. Alle elezioni dello scorso 4 marzo l'esponente leghista appoggiato dal ...

Lombardia : Attilio Fontana proclamato presidente della Regione : Milano, 26 mar. (AdnKronos) - L'ufficio centrale regionale della Corte d'Appello di Milano ha proclamato alla carica di presidente della Regione Lombardia l'avvocato Attilio Fontana. E' quanto si legge in una nota diffusa dall'agenzia di stampa interna di Regione Lombardia.

Regione Lombardia - parte il conto alla rovescia per la giunta di Fontana : Attilio Fontana , LAPresse, Oggi, a oltre venti giorni dalle elezioni, per Attilio Fontana dovrebbe essere la giornata della proclamazione ufficiale a nuovo presidente della Lombardia. A questo punto ...

Milano - Regione : operazione Olimpiadi invernali. Fontana tiene le deleghe allo Sport : La delega allo Sport potrebbe restare nelle mani di Attilio Fontana. Per un motivo preciso: gestire il , possibile, dossier delle Olimpiadi invernali del 2026. Il neopresidente lombardo non ha mai ...

Elezioni 2018 : Attilio Fontana nuovo presidente della Regione Lombardia : LEGGI Il LIVE BLOG - Promosso fin da subito dalle proiezioni e confermato dalle sezioni via via scrutinate: il leghista Attilio Fontana, a capo della coalizione di centrodestra, è il nuovo presidente ...

Lombardia : Romani (Fi) - con Fontana sarà regione leader in Europa : Milano, 5 mar. (AdnKronos) - “La netta affermazione di Attilio Fontana, neo governatore della Lombardia, dimostra che lo schema vincente, nelle realtà locali così come a livello nazionale, e’ quello del centrodestra unito. Sono convinto che Attilio, che anche in passato ha dimostrato il suo legame c