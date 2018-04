Fisica | Axion Dark Matter Experiment | inizia la caccia agli assioni

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Dopo 30 anni di ricerche il risultato tanto atteso è arrivato: l’(ADMX) è il primo esperimento al mondo ad aver raggiunto la sensibilità necessaria a “sentire” la presenza di. L’apparato sperimentale sfrutta degli amplificatori quantistici a basso rumore sviluppati presso l’Università della California a Berkeley, in collaborazione con altre università e istituzioni statunitensi. Il team di ricercatori ha lavorato per circa vent’anni sotto la guida di John Clarke, professore dialla UC di Berkeley e pioniere nello sviluppo di rivelatori magnetici chiamati SQUID, che sta per superconducting quantum interference devices, ovvero dispositivi di interferenza quantistica superconduttori. «ADMX è un macchinario piuttosto complicato e costoso, quindi ci è voluto un po’ di tempo per costruire un rivelatore in grado di funzionare come ci eravamo ...