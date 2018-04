Firenze | studente americano accoltellato in centro | difendeva la fidanzata

Firenze - studente Usa accoltellato per aver difeso la fidanzata molestata : è grave : L'episodio nella notte all'incrocio tra via dell'Agnolo e via Verdi, nel centro di Firenze. Lo studente americano, operato d'urgenza, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Careggi.Continua a leggere

Studente Usa accoltellato centro Firenze : ANSA, - Firenze, 11 APR - Un 21enne Usa è stato accoltellato la notte scorsa all'incrocio tra via dell'Agnolo e via Verdi, nel centro di Firenze. Il giovane, nel capoluogo toscano per motivi di studio,...

Firenze - 'Dammi il cellulare' : lo studente si rifiuta e dà un pugno alla professoressa : Uno studente ha colpito con un pugno una professoressa, che poco prima aveva spintonato, che gli aveva chiesto di consegnare lo smartphone all'inizio della lezione. Il fatto è accaduto la scorsa ...

Firenze - cucinano pasta senz’acqua : studentesse Usa danno fuoco alla cucina : Inconsueto incidente domestico per tre studentesse americane a Firenze. Hanno messo a cuocere la pasta in una pentola senz’acqua, provocando un principio d’incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. L’episodio, accaduto ieri pomeriggio in un appartamento di via Pellicceria nel centro di Firenze, ha interessato tre studentesse ventenni. Le fiamme, spente sul nascere dai pompieri, hanno danneggiato alcuni ...

Firenze - studentesse americane cuociono la pasta senz'acqua e bruciano la casa : Hanno messo a cuocere un pacco di pasta in una pentola senz'acqua, provocando un principio d'incendio che ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco. Protagoniste dell'accaduto sono tre ...

Firenze - studentesse Usa cucinano un piatto di pasta senza acqua : scoppia un incendio : Per cucinare un piatto di pasta tre ventenni hanno dato fuoco alla cucina. È accaduto in un appartamento nel centro storico a Firenze. “Credevamo si cucinasse così”, si sono giustificate.Continua a leggere

Studentesse stuprate a Firenze/ Carabinieri : "Ci siamo comportati da maschietti. Si sa come sono le americane" : Studentesse stuprate a Firenze: indagini chiuse. Carabinieri choc: "Ci siamo comportati da maschietti. Si sa come sono le americane".

Studentesse stuprate a Firenze/ Carabinieri : “Ci siamo comportati da maschietti. Si sa come sono le americane” : Studentesse stuprate a Firenze: le indagini si sono chiuse. Dichiarazioni choc dei Carabinieri: “Ci siamo comportati da maschietti. Si sa come sono le americane”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:11:00 GMT)

Firenze - i due carabinieri verso il rinvio a giudizio : «Studentesse violentate» : Avevano bevuto, una grande quantità di alcool, ma soprattutto si erano fidate di loro, perché indossavano una divisa. Del resto, due carabinieri che si offrono di accompagnarle a casa,...

Stupro delle studentesse a Firenze - indagini finite. I carabinieri accusati di violenza sessuale : Sono terminate le indagini a carico di Paolo Costa e Marco Camuffo, i due carabinieri di Firenze accusati di aver violentato due studentesse americane.Continua a leggere

Stupro di Firenze - domande choc alle due studentesse americane : "Trovate sexy le divise? Urlavate di dolore o di piacere?" : Vista la delicatezza del caso, le due studentesse statunitensi che hanno accusato due carabinieri di Stupro a Firenze sono state convocate per partecipare ad un'udienza in un'aula bunker,...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : stupro Firenze - studentesse interrogate "domande sadiche" - 14 febbraio - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: stupro Firenze, studentesse interrogate per 12 ore, 'domande sadiche'. Non accenna a placarsi rimborsopoli M5s.

Stupro Firenze - le domande degli avvocati alle studentesse Usa sotto interrogatorio : “Aveva la biancheria intima?” : “Lei indossava solo i pantaloni quella sera? Aveva la biancheria intima? Si ricorda di aver cercato su internet il nome di un anticoncezionale quella mattina? È la prima volta che è stata violentata in vita sua?”. Queste sono solo alcune delle 250 domande rivolte dagli avvocati alle due studentesse americane di 20 e 21 anni che nel settembre scorso, a Firenze, hanno accusato di Stupro due carabinieri. Le giovani hanno fatto ritorno ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : stupro Firenze - studentesse interrogate “domande sadiche” (14 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: stupro Firenze, studentesse interrogate per 12 ore. Non accenna a placarsi rimborsopoli M5s. Giorgia Meloni contestata a Livorno.(14 febbraio 2018).(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 09:55:00 GMT)