FIFA del Lupo | la sassata di Pavoletti | il tocco sotto di Linetty Che gol a Roma!

FIFA 18 TOTW 30 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°30! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 15 EA Sports ha annunciato la 30° "Squadra della Settimana" di questa edizione di Fifa.

Nuova Squadra della Settimana FIFA 18 Ultimate Team - le previsioni per l’11 aprile : I campionati volgono alla loro conclusione, ma FIFA 18 Ultimate Team non mostra segni di cedimento: il simulatore calcistico di Electronic Arts continua a viaggiare comodamente sulla cresta dell'onda, pronto a sfornare nuovi contenuti che beneficiano come sempre dei puntuali verdetti che giungono dai rettangoli verdi reali. Con le varie compagini impegnate nella lotta per il titolo, numerosi sono i protagonisti pronti a combattere ...

FIFA valuta il divieto del prestito : La Fifa starebbe valutando la possibilità di limitare, se non addirittura vietare, la pratica dei prestito dei giocatori tra società. Lo riporta France Football , secondo cui a Zurigo si sono tenute ...

FIFA 18 : attivate le sfide creazione rosa della Premier League e della Pro League. De Bruyne e Teodorczyk come premi! : EA Sports ha attivato nella serata del 9 aprile le sfide creazione rosa di due nuovi campionati, la Premier League inglese e la Pro League belga. I premi finali che si ottengono per il completamento di ciascuno dei gruppi di sfide sono rispettivamente: De Bruyne, nella versione SBC

FIFA 18 : TOTW 30 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la "Squadra della Settimana", che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16

FIFA 18 Gazzetta eSports Challenge : in palio un posto per i Play Off della FIFA eWorld Cup! Fase finale al Comicon di Napoli. Ecco i primi 4 qualificati : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai Play off della Fifa eWorld CUP, i mondiali di Fifa 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. La Fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione del Comicon, il Salone

FIFA 18 : attivate le sfide creazione rosa della Liga e della A-League. Griezmann e Bobò come premi! : EA Sports ha attivato nella serata del 6 aprile le sfide creazione rosa di due nuovi campionati, la Liga spagnola e la A–League australiana. I premi finali che si ottengono per il completamento di ciascuno dei gruppi di sfide sono rispettivamente: Griezmann, nella versione SBC con valutazione 92 + 22.500 crediti per la BundesLiga Bobò, nella versione SBC

Maiuri modello per la FIFA «Il Como mi ha dato i valori» : Una telefonata di complimenti da parte del presidente della Fifa, la ribalta dei media nazionali. Cose che non capitano tutti i giorni, soprattutto a un allenatore di serie D. Invece è successo. A ...

FIFA 18 : svelati i candidati al POTM di marzo della Premier League : La Premier League, in collaborazione con EA Sports, ha annunciato la lista dei candidati al premio "Player of the Month" di marzo del massimo campionato inglese. La proclamazione del vincitore del POTM di marzo, a cui verrà assegnata la speciale card ottenibile tramite le sfide creazione rosa, avverrà venerdì 13 aprile I candidati al POTM di

FIFA 18 TOTW 28 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°29! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 15 EA Sports ha annunciato la 29° "Squadra della Settimana" di questa edizione di Fifa.

FIFA - verso i 25 anni del videogame più venduto in Italia : Il videogame calcistico verso i 25 anni di età e una leadership indiscussa nel settore: dal 2011 non ha rivali nelle classifiche dei giochi più venduti. L'articolo Fifa, verso i 25 anni del videogame più venduto in Italia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pronte le previsioni Squadra della Settimana FIFA 18 Ultimate Team del 4 aprile - è l’ora dei colossi : Il weekend calcistico reale e di FIFA 18 Ultimate Team è giunto alla conclusione: un weekend complicato per gli utenti del titolo targato Electronic Arts, che si sono dovuti districare abilmente tra l'immancabile appuntamento con la FUT Champions Weekend League, la ricorrenza pasquale e il ritorno sui campi da gioco dei maggiori campionati europei, dopo la pausa che ha visto in azione le varie nazionali impegnate negli incontri amichevoli in ...

Previsioni Incontri Principali FIFA 18 Ultimate Team - sfide del 3 aprile a suon di derby? : Il fine settimana pasquale non ha smosso minimamente gli animi dei videogiocatori impegnati con FIFA 18 Ultimate Team, con la FUT Champions Weekend League che, come ogni fine settimana, ha di fatto calamitato le attenzioni di tutti. Un fine settimana che ha riportato sui campi e sugli schermi degli abbonati ai vari servizi pay tv anche i maggiori campionati europei e mondiali, dopo la sosta che ha visto scendere in campo le nazionali per le ...