FIBA Europe Cup | Rich salva Avellino Vince anche Venezia

LIVE/ FIBA Europe Cup : Sidigas Avellino-Bakken Bears in diretta : Renato Spiniello Prende il via questa sera Gara-1 di quello che gli addetti ai lavori hanno definito il derby tra consumatori e produttori di Ceres, la birra originaria di Aarhus, città dei Bakken ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : le semifinali. Venezia e Avellino obbligate a vincere nell’andata in casa : Scattano domani con le sfide d’andata le semifinali di FIBA Europe Cup. Il primo passo verso la conquista della finale per la Reyer Venezia e la Sidigas Avellino. Le due squadre italiane sognano un derby tricolore nell’ultimo atto della competizione, ma prima dovranno superare nella doppia sfida rispettivamente gli olandesi del Donar Groningen e i danesi del Bakken Bears. Andata in casa per la Reyer reduce dalla vittoria nei quarti ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : Avellino vince - Venezia perde - ma entrambe volano in semifinale : L’Italia porta due squadre nelle semifinali di FIBA Europe Cup. Reyer Venezia e Sidigas Avellino sono tra le migliori quattro squadre della manifestazione. I veneti ora affronteranno gli olandesi Donar Groningen, mentre gli irpini se la vedranno con i danesi del Bakken Bears. C’è davvero la grande possibilità di un derby tutto italiano in finale. Sconfitta, ma felice Venezia. La Reyer cede sul campo dei russi del Nizhny Novgorod per ...

LIVE/ FIBA Europe Cup : Sidigas Avellino-Juventus Utena in diretta : Renato Spiniello E' una Juventus Utena acciaccata quella che si presenta al PalaDelMauro di Avellino per la gara di ritorno dei quarti di finale della Fiba Europe Cup. All'andata Sidigas e lituani non ...

FIBA Europe Cup - Daye e Peric stendono Novgorod. Avellino pareggia ancora : La Reyer Venezia ha sconfitto 86-76 i russi del Nizhny Novgorod mentre Avellino ha pareggiato 77-77 in casa della Juventus Utena

FIBA Europe Cup - Venezia supera il Nizhny Novgorod : ROMA - Cominciano con il piede gusto i quarti di finale della FIBA Europe Cup della Reyer Venezia che al Taliercio ha sconfitto 86-76 i russi del Nizhny Novgorod. A mettere la firma sul successo degli ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : Venezia e Sassari ipotecano la qualificazione. Clamoroso pareggio di Avellino : Due vittorie ed un Clamoroso pareggio per le squadre italiane impegnate nell’andata degli ottavi di finale della FIBA Europe Cup. La Reyer Venezia e la Dinamo Sassari ipotecano la qualificazione, mentre la Sidigas Avellino si giocherà tutto al ritorno. Dominio assoluto di Venezia contro gli ungheresi dell’Egis Kormend per 83-51. Primo quarto che ha visto i magiari avanti di tre punti, poi nei successivi tre quarti i veneti si sono ...

FIBA Europe Cup - vincono Venezia e Sassari : ROMA - In FIBA CUP due vittorie e... un pareggio per le tre italiane. Venezia ha superato gli ungheresi del Kormend 83-51 ipotecando così la qualificazione dopo i primi 40 minuti. La Reyer è partita ...

FIBA Europe Cup - i sorteggi delle italiane : ROMA - All'indomani dell'ultimo turno della regular season della Champions League FIBA, si sono svolti i sorteggi dei Round of 16 della FIBA Europe Cup, la seconda coppa organizzata dalla federazione ...

Basket coppe - Sassari vince e vola in FIBA Europe Cup. Sconfitte Orlandina e Reggio : Bologna, 30 gennaio 2018 " E' di un successo e due Sconfitte il bilancio del martedì di coppe Europee delle squadre italiane. Ad esultare è stata la Dinamo Sassari che andando a vincere 103-92 in casa ...