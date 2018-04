Festival della Musica liturgica a Vittoria

Salute : a padova il primo Festival della maternita - 2 - : ... la Libreria Librati, la Sala Livio Paladin di Palazzo Moroni, l'Himayalan center di via Barbarigo, la Casa di Cristallo e la Sala Monte di Pieta di P.zza Duomo ospiteranno spettacoli teatrali e ...

Festival delle scienze - all'Auditorium Parco della Musica oltre 340 eventi : Per me, inoltre, la scienza è parte fondamentale della cultura di una società e Roma è la più estesa comunità scientifica d'Italia e forse d'Europa. Ha quindi le caratteristiche per ospitare non solo ...

Salute : a Padova il primo Festival della Maternità : Padova, 10 apr. (AdnKronos) – Dal 13 al 15 aprile la città di Padova si colora di rosa per ospitare il primo Festival della Maternità, evento nazionale di sensibilizzazione e informazione dedicato alla Salute mentale e al benessere psicofisico della mamma promosso dall’associazione Kairos Donna. Tre giorni in cui si alterneranno 47 eventi di natura scientifica, culturale e per le famiglie in 7 luoghi diversi del centro storico ...

Salute : a Padova il primo Festival della Maternità (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘La depressione post parto è un problema di Salute pubblica di notevole importanza, ma spesso sminuita o sottovalutata dalle donne, dalle famiglie e dalla società tutta – spiega Rossana Riolo, medico psichiatra e psicoterapeuta, presidente di Kairos Donna- Nell’immaginario comune si dà, infatti, per scontato che una neomamma debba essere o sia felice in ogni istante: si tratta di un falso ...

Salute : a Padova il primo Festival della Maternità (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Il Festival della Maternità è una preziosa occasione di approfondimento e riflessione ‘ spiega l’assessora alle Politiche di Genere e Pari Opportunità del Comune di Padova, Marta Nalin ‘ Una riflessione sul benessere della donna che diventa madre che si può allargare ad altri temi come la distribuzione dei carichi di cura e dei tempi di vita e lavoro. Siamo chiamati a interrogarci ...

Il Festival della Street Photo Milano Quell'Italia raccontata in uno scatto : Può l'Italia di oggi essere raccontata in uno scatto? Per Street Photo Milano, il primo festival internazionale dedicato alla Street Photography che popolerà le strade meneghine dal 28 aprile al 6 maggio, la risposta è: assolutamente sì. Per questo nasce Italy Photo Series, il concorso dedicato a gruppi di immagini che documentano la vita contemporanea nel nostro Paese.Il concorso è promosso per Street Photo Milano dal Miami Street Photography ...

Volge al termine CaLibro Festival della lettura a Città di Castello : il programma delle ultime due giornate : 12 , ARTè, - Economia dell'amore. Incontro con Letizia Pezzali. C on Carolina Coriani e Letizia Vibi. 16 , Museo Burri ex Seccatoi, - Per dirmi che sei fuoco. Ungaretti - Bianco - Burri. Percorso ...

A Milano si celebra il Festival della cannabis : Milano torna a puntare i suoi riflettori sul mercato della canapa. Lo farà dal 13 al 15 aprile con la terza edizione del 4.20 Hemp Fest – International cannabis Expo, che sarà ospitata negli 8000 metri quadrati degli East End Studios di via Mecenate: un intero fine settimana aperto al grande pubblico e agli operatori del settore, con incontri, workshop, esposizioni e conferenze interamente dedicate alla regina della manifestazione. ...

Festival della Psicologia 2018 - Torino : date e info della IV edizione : In programma conferenze, dialoghi e spettacoli, tutti gratuiti, che hanno l'obiettivo di coinvolgere un pubblico eterogeneo per età, formazione e interessi, offrendo strumenti di approfondimento su ...

W la bici viva. A Feltre dal 5 al 15 aprile il Festival dedicato al mondo della bicicletta. Il programma completo : Incontri in librerie e birrerie, gite lungo i fiumi e sui monti, spettacoli in scuole e teatri, e la costituzione di una biblioteca interamente dedicata alla bicicletta in tutte le sue forme. Giovedì ...

Sordella : "Il Festival Mirabilia non lascia Fossano ma torna alle origini con il teatro di strada" : A Fossano si ritorna alle origini del teatro di strada con spettacoli a cielo aperto gratuiti. A Busca circo e danza con prevalenza indoor saranno i protagonisti' . Diverse, quindi, le date ...