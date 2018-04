Ferragamo in vetrina sul WSJ Big del lusso pronti al blitz Hanno un tesoro di 22 miliardi

Ferragamo in vetrina sul WSJ Big player del lusso pronti al blitz Hanno un tesoro di 22 miliardi : “Cambio al vertice, nessuna vendita”, così il mese scorso la famiglia Ferragamo aveva commentato le dimissioni dell’ad Poletto, dichiarazioni a cui la borsa non aveva creduto, perché alla crisi dirigenziale, societaria e sul mancato raggiungimento degli obiettivi, gli operatori avevano risposto comprando, facendo salire sensibilmente il titolo. Segui su affaritaliani.it

