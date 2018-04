Fermato due volte e denunciato due volte nella stessa sera

Incendio doloso nel pub con due morti : Fermato un parente del titolare : La squadra mobile di Catanzaro ha sottoposto a fermo Gennaro Fiorentino, di 47 anni, collaboratore e parente del titolare del pub Tonninàs nel cui Incendio, nella notte tra mercoledì e giovedì, sono ...

Meningite - è allarme a Cagliari : conFermato un focolaio e chiuse due discoteche : Gli esperti non parlano di emergenza, ma a Cagliari e provincia è stata confermata la presenza di un focolaio di Meningite. Negli ultimi 3 mesi 8 sono stati i casi registrati, tra cui due mortali. chiuse due discoteche, delle quali una a tempo indeterminato: "Il problema non sono i locali in sé ma l'eventuale sovraffollamento e i comportamenti a rischio".Continua a leggere

Zayn Malik e Gigi Hadid hanno conFermato la rottura con due messaggi per i fan : Faccia che piange e cuore spezzato sono molto probabilmente i due emoji più usati per commentare la notizia che è arrivata ieri sera: Zayn Malik e Gigi Hadid si sono lasciati. I giornali americani hanno rivelato la rottura e poco dopo sono arrivati due messaggi, uno di Zayn e uno di Gigi, in cui annunciano la fine del loro amore ai loro 66 milioni di follower su Instagram e ai 35 milioni su Twitter. pic.twitter.com/4st0iU9zHg — Zayn ...

Elezioni - è conFermato senatore ad Aosta. Due giorni dopo gli sequestrano tutto : ‘Onorevole Lanièce - restituisca 10 milioni’ : “Certo case, conti correnti. tutto. Mi hanno sequestrato tutto”. C’è un senatore appena eletto nella Terza Repubblica che parte per Roma da salendo sul podio più alto dell’imbarazzo. Si chiama Albert Lanièce ed è uno dei 21 politici della Val d’Aosta cui la Guardia di Finanza mercoledì mattina, in pieno consiglio regionale, ha notificato il sequestro conservativo di beni immobili e conti correnti, terreni, quote di società di gestione del ...

Christina Aguilera avrebbe conFermato il duetto con Demi Lovato : Quelle che sembravano solo speranze ora sembrano aver trovato una conferma (quasi) ufficiale. Sembrerebbe proprio che Christina Aguilera e Demi Lovato abbiano in programma di pubblicare una canzone insieme. via GIPHY Dopo gli indizi sparsi sui social da Demi e dal make-up artist di Christina – clicca più per leggerli – ora è arrivata anche una dichiarazione della cantante di “Genie In a Bottle”. [arc ...

Duplice omicidio nel Modenese - morti due fratelli : Fermato un uomo - : accaduto a Lame di Zocca, nell'azienda agricola dove vivevano le due vittime. Il presunto colpevole è un parente che, secondo quanto si apprende, in passato sarebbe stato seguito dai servizi sociali

RiconFermato direttore Vito Rubino di Cia Agricoltori Italiani Due Mari Taranto Brindisi : Taranto. Tutti confermati i direttori provinciali di Cia Agricoltori Italiani di Puglia. La squadra dei direttori provinciali di Cia Agricoltori

Fermato parente delle due donne trovate uccise a Ornago : È il 75enne Paolo Villa l'uomo Fermato con l'accusa di omicidio per la morte della sorella Amelia e della nipote Marinella Ronco, trovate ieri senza vita nel loro appartamento. Una serie di indizi emersi sul suo conto hanno portato al fermo.La 85enne sorella e la nipote 52enne, che vivevano con lui in un appartamento al secondo piano di via Santurario 29, nel paesino Brianzolo di Ornago, sono state trovate senza vita ieri proprio in ...

Fermato un nigeriano per l'omicidio di Pamela - la ragazza fatta a pezzi e ritrovata in due trolley : C'è un uomo in stato di fermo per l'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta pezzi, il cui cadavere smembrato è stato rinvenuto in due trolley nelle campagne di Pollenza. Si tratta di un nigeriano, già noto alle forze di polizia. E' stato a lungo interrogato in caserma e successivamente accompagnato dai carabinieri in un condominio in via Spalato 124 a Macerata. A quanto si è potuto vedere era ...

Macerata - 18enne sparita fatta a pezzi e nascosta in due valigie : Fermato un uomo : Potrebbe già essere stato risolto il giallo di Macerata, dove sono state ritrovate due valigie contenenti il corpo fatto a pezzi di una 18enne sparita da due giorni, Pamela Mastropietro. La ragazza si era allontanta volontariamente dalla comunità di recupero "Pars" di Corridonia. fermato un uomo.

Teologo islamico Fermato per due stupri : 15.18 Il Teologo Tariq Ramadan, egiziano con nazionalità svizzera,è in stato di fermo a Parigi accusato di due stupri. Titolare di un dottorato a Ginevra con una tesi sul nonno, fondatore dei "Fratelli Musulmani", Ramadan insegna anche a Oxford dove le sue stravaganti affermazioni sulle donne gli sono costate una lunga sospensione dall'insegnamento. Due donne lo hanno accusato: una salafita, che avrebbe violentato nel 2010 attirandola in un ...

