Fed | Una guerra commerciale è un rischio per l' economia

Chiara Ferragni e Fedez/ Presto in Italia? Una nuova casa attende Leone : Chiara Ferragni e Fedez si godono le ultime settimane a Los Angeles in attesa di tornare in Italia: il rientro con Leone dovrebbe avvenire per metà maggio.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 06:45:00 GMT)

'Alta Fedeltà' - dalla Disney una serie tv reboot con protagonista femminile : Per il suo nuovo servizio in streaming, la Casa di Topolino compirebbe un twist che vedrebbe il passaggio ad una protagonista femminile. Sui social i fan si sono divisi. Lo stesso Cusack ha ...

Mafia a Ostia - proiettile in una busta per Federica Angeli di Repubblica spedita nella redazione del Fatto : Un proiettile avvolto in due tovaglioli, in una busta indirizzata alla cronista di Repubblica Federica Angeli, è arrivato nei giorni scorsi per posta alla redazione romana del Fatto quotidiano. Chi ha spedito la missiva ha sbagliato indirizzo, o forse ha sbagliato giornale. Ci siamo accorti del proiettile e abbiamo avvisato la polizia che è venuta in redazione a sequestrare la busta, all’interno della quale non c’era ...

“Lei?”. Super gossip : spunta una vip famosissima tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Tra le tante voci sulla crisi c’era anche quella di “una fan Fedele e affettuosa” di lui. Ma certo - nessuno si aspettava questo nome… : Tanti anni insieme e un figlio, poi, dopo una marea di voci, l’estate scorsa è arrivato un comunicato congiunto in cui Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si prendevano una pausa chiedendo rispetto. Mesi e mesi dopo la situazione è sembrata rientrata a sentire le parole del cantante, ma i pettegolezzi non si sono arrestati e la coppia ha poi scritto la parola ‘fine’ sulla sua lunga relazione. Prima l’intervista ...

Mario Fargetta/ L'ex marito di Federica Panicucci : "Ho una voglia matta di buttare fuori una bella Hit" : Mario Fargetta, ex marito di Federica Panicucci, è un dj e produttore discografico. Voce storica di Radio Deejay, ha ricevuto numerosi riconoscimenti in campo musicale, fra i quali...(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 03:34:00 GMT)

Federica Panicucci a Verissimo : “Nozze? Nessuna proposta” : Verissimo: Federica Panicucci parla del suo compagno e del padre Domani pomeriggio alle 16.10 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Tuttavia, come molti sapranno, la trasmissione è già stata registrata nella giornata di ieri. E proprio qualche minuto fa sono uscite le prime anticipazioni inerenti all’intervista fatta da Silvia Toffanin alla popolare conduttrice di Mattino 5 Federica Panicucci. Cosa ha detto? Quest’ultima, ...

Federica Pellegrini fidanzata? / Filippo Magnini è il passato - avvistata a Milano col fortunato pretendente... : Si fanno sempre più insistenti le voci che danno per certo il ritorno all'amore di Federica Pellegrini, la campionessa ha dimenticato Filippo Magnini grazie ad un nuovo amore?(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:20:00 GMT)

La Federazione giapponese di sumo si è scusata per aver chiesto ad alcune donne di non salire sul ring per assistere una persona svenuta : La federazione giapponese di sumo si è scusata per aver chiesto ad alcune donne di non salire sul ring per assistere una persona svenuta a Maizuru, vicino Kyoto. Le donne erano salite per aiutare il sindaco locale, Ryozo Tatami, collassato ieri mentre The post La federazione giapponese di sumo si è scusata per aver chiesto ad alcune donne di non salire sul ring per assistere una persona svenuta appeared first on Il Post.

Venezia - la moglie scopre il marito inFedele - scoppia una rissa : lei chiama il 113 : Una zuffa a due sullo sfondo de l tradimento di lui, dopo che la moglie, prove alla mano, lo aveva scoperto. Inutili i tentativi di negare e dalle parole, o meglio dagli insulti, il passo è breve. ...

Lo sfogo di Fedez : 'Non si giudica un genitore da una foto sui social' : Fedez risponde ai commenti pubblicati sui social network che lo accusano di condividere in rete troppe immagini del figlio Leone, avuto con Chiara Ferragni. In una serie di 'stories' su Instagram si ...

Chiara Ferragni e Fedez/ "Preferisco pubblicare una foto di Leone io piuttosto che da un paparazzo" - lo sfogo : Chiara Ferragni e Fedez criticati dal web! Il piccolo Leone Lucia Ferragni "troppo social", il rapper sbotta e risponde: "Dibattito inutile, non siamo i primi a farlo"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:50:00 GMT)

Mattino Cinque - gira una bruttissima voce. L’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi non è affatto una bella notizia per Federica Panicucci che - secondo Signorini - sarà rimpiazzata a breve. Come reagirà la conduttrice di fronte a questa scelta “dell’ultimo minuto”? : Addio a Mattino Cinque? L’indiscrezione sulle sorti incerte del programma è stata lanciata sul settimanale di Alfonso Signorini. Su Chi, infatti, si legge che è possibile che la trasmissione condotta da Federica Panicucci venga sospesa. Ma quale è il motivo di una simile decisione che nessuno si aspettava? secondo lo scoop di Signorini, la ragione potrebbero essere i Mondiali di calcio (ai quali, ahimè, l’Italia non parteciperà ma è inutile ...

Serie B - patron accusa : 'La Procura Federale indaghi - è stata una porcheria' Video : 2 In Serie B, nell'altro recupero di ieri 2 aprile, il Parma grazie ad un incontenibile Calaiò, autore di una tripletta, si aggiudica per 3-2 la gara contro il Palermo e si conferma come una delle più autorevoli candidate per la promozione diretta in Serie A. In classifica generale, infatti, l'Empoli ha fatto il vuoto con i suoi 66 punti, il Frosinone segue a 58, un punto in più del Palermo, mentre in quarta posizione ci sono il ...

Lo sfogo di Fedez : «Non si giudica un genitore da una foto sui social» : «I criteri per valutare la capacità di fare i genitori non dovrebbero basarsi sulle foto social». Fedez, 27 anni e papà dallo scorso 19 marzo, risponde così – una Instagram stories dopo l’altra – a chi accusa lui e la «quasi moglie» Chiara Ferragni, 30, di condividere in Rete «un po’ troppo» le prime settimane di Leone Lucia Ferragni. Per il rapper, 5 milioni e 300 mila follower, postare gli scatti del neonato è una ...