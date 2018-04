Fbi dall' avvocato di Trump anche per l' audio volgare sulle donne

Turista italiano fa un selfie a New York : fermato e interrogato dall'Fbi Video : Una vacanza che si è trasformata in un'esperienza davvero assurda. Un Turista italiano è andato per qualche giorno in vacanza durante i giorni natalizi e si è fatto un semplice selfie a New York, esattamente davanti al Metropolitan Museum. La cosa davvero assurda è stata che poche settimane dopo il ragazzo si è trovato davanti la porta di casa, in Sardegna, degli agenti dell'#FBI americano, che lo stavano cercando per interrogarlo. A quanto pare ...

Turista italiano fa un selfie a New York : fermato e interrogato dall'Fbi : Una vacanza che si è trasformata in un'esperienza davvero assurda. Un Turista italiano è andato per qualche giorno in vacanza durante i giorni natalizi e si è fatto un semplice selfie a New York, esattamente davanti al Metropolitan Museum. La cosa davvero assurda è stata che poche settimane dopo il ragazzo si è trovato davanti la porta di casa, in Sardegna, degli agenti dell'FBI americano, che lo stavano cercando per interrogarlo. A quanto pare ...

Segnalato dal Fbi come terrorista e arresto a Viterbo dalla Polizia di Stato Video : In casa del veriquatrenne Denis Illarionov, gli agenti della Questura di Viterbo, con l’ausilio di unita' cinofile e di anti sabotaggio, hanno rinvenuto materiale idoneo alla preparazione di un ordigni esplosivo improvvisato, indicato come IED Improvised Explosive Device tra cui, nitrato di potassio, che, come poStato dallo stesso sui social, doveva essere impiegato per preparare una potenziale bomba realizzata con materiali non convenzionali. ...

Segnalato dal Fbi come terrorista e arresto a Viterbo dalla Polizia di Stato : In casa del veriquatrenne Denis Illarionov, gli agenti della Questura di Viterbo, con l’ausilio di unità cinofile e di anti sabotaggio, hanno rinvenuto materiale idoneo alla preparazione di un ordigni esplosivo improvvisato, indicato come IED (Improvised Explosive Device) tra cui, nitrato di potassio, che, come poStato dallo stesso sui social, doveva essere impiegato per preparare una potenziale bomba realizzata con materiali non convenzionali. ...

Terrorismo : Polizia arresta lettone segnalato dall'Fbi : Sequestrato nel suo appartamento materiale per confezionare ordigni esplosivi e armi il giovane aveva postato sui social media una serie di apprezzamenti nei confronti di un estremista islamico - Un ...

Segnalato dall'Fbi per terrorismo - 24enne arrestato a Viterbo : Viterbo , askanews, - arrestato a Viterbo un 24enne cittadino italiano di origine lettone per possesso di materiale utile al confezionamento di ordigni esplosivi.L'indagine è partita da una ...

Terrorismo - Viterbo : polizia arresta un lettone segnalato dall’Fbi : Terrorismo, Viterbo: polizia arresta un lettone segnalato dall’Fbi Il giovane aveva postato sui social apprezzamenti nei confronti di Saipov Sayfullo, che il 31 ottobre del 2017 ha investito e ucciso su una pista ciclabile di New York 8 persone Continua a leggere L'articolo Terrorismo, Viterbo: polizia arresta un lettone segnalato dall’Fbi proviene da NewsGo.

Terrorismo - Viterbo : polizia arresta un lettone segnalato dall'Fbi : Un cittadino italiano di origine lettone è stato arrestato dagli agenti della polizia a Viterbo dopo che, nel corso della perquisizione nella sua abitazione, gli uomini dell'AntiTerrorismo hanno ...

Terrorismo - arrestato a Viterbo un 24enne segnalato dall'Fbi - : La polizia ha arrestato un cittadino italiano di origine lettone: nella perquisizione in casa è stato trovato materiale per confezionare ordigni esplosivi. L'indagine è partita da una segnalazione ...

Terrorismo - arrestato a Viterbo un 24enne segnalato dall’Fbi : Terrorismo, arrestato a Viterbo un 24enne segnalato dall’Fbi La polizia ha arrestato un cittadino italiano di origine lettone: nella perquisizione in casa è stato trovato materiale per confezionare ordigni esplosivi. L’indagine è partita da una segnalazione dagli Usa: il ragazzo aveva postato apprezzamenti per un ...