Facebook | Zuckerberg al Congresso Usa Il CEO all' audizione al Senato | Più regole

Facebook non usa il microfono del vostro smartphone per spiarvi - parola di Mark Zuckerberg : Nel corso dell'udienza al Senato americano, Marck Zuckerberg ha smentito categoricamente la leggenda urbana secondo cui Facebook utilizza i microfoni degli smartphone per ottenere maggiori informazioni sui propri utenti. L'articolo Facebook non usa il microfono del vostro smartphone per spiarvi, parola di Mark Zuckerberg proviene da TuttoAndroid.

Facebook alla sbarra - le scuse di Zuckerberg al Congresso : più regole per tutelare utenti : È durata cinque ore l'audizione dell’amministratore delegato di Facebook davanti al Senato americano. Un vero e proprio interrogatorio, visto che il testimone era uno solo, che ha mostrato il cambio del clima nei confronti dei colossi di Internet e padroni della frontiera digitale. Zuckerberg è stato sottoposto a un fuoco di fila di domande, dubbi e critiche sull'incapacità di prevenire e combattere violazione della privacy e fake news ...

