Facebook | Zuckerberg al Congresso Usa “Cambridge Analytica violò i miei dati” | poi

Facebook debole al Nasdaq dopo il "mea culpa" di Zuckerberg : Discesa moderata per Facebook , che cede lo 0,28% dopo la testimonianza del fondatore Mark Zuckerberg al Congresso e in attesa dell'audizione odierna alla commissione Energia e Commercio della Camera. ...

Zuckerberg vs Senato USA : vince il Ceo di Facebook ai punti - : In realtà, con questa società e questa politica, gli americani , e il resto del mondo, Facebook se lo meritano. Ce lo meritiamo.

' Facebook a pagamento'. Così Zuckerberg apre la porta a utenti di serie A e serie B : Non proprio il biglietto da visita migliore per continuare a inseguire la missione tanta cara al fondatore di 'connettere tutto il mondo'.

Facebook presto a pagamento? La frase di Zuckerberg lascia pochi dubbi : Dopo lo scandalo Cambridge Analytica e i profili «bucati», qualcosa potrebbe cambiare per Facebook , che potrebbe sviluppare in futuro una versione a pagamento. È stato lo...

Facebook presto a pagamento? La frase di Zuckerberg lascia pochi dubbi : La nostra missione è cercare di aiutare a connettere tutti in tutto il mondo', ha spiegato. 'Per fare questo - ha aggiunto -, crediamo che dobbiamo fornire un servizio che tutti possono permettersi'. ...

Facebook e privacy - le 5 frasi più importanti di Zuckerberg al Congresso : Un mese dopo lo scoppio dello scandalo Cambridge Analytica, Facebook non è rimasta a guardare: ha promesso di avvisare con una notifica tutti gli 87 milioni di utenti coinvolti e ha lanciato un tool accessibile a tutti che consente a chiunque di capire se i propri dati sono stati al centro della manovra di Cambridge Analytica: basta scrivere “Cambridge” nella barra di ricerca del Centro assistenza di Facebook , per accedere alla pagina ...

Nel corso dell'udienza al Senato americano, Marck Zuckerberg ha smentito categoricamente la leggenda urbana secondo cui Facebook utilizza i microfoni degli smartphone per ottenere maggiori informazioni sui propri utenti.