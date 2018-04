Facebook non usa il microfono del vostro smartphone per spiarvi | parola di Mark Zuckerberg

Bufala BFF su Facebook : la parola diventa verde ma perché account non è protetto : C'era da aspettarselo: la Bufala BFF Facebook e della famosa parola che deve diventare verde nei commenti del social per verificare se il proprio account sia sicuro torna prepotentemente in queste ore. Non a caso, in concomitanza con l'intervento chiarificatore di Mark Zuckeerberg presso il Senato statunitense, in un momento in cui il discorso sicurezza è cruciale, dopo lo scandalo dei dati di ben 87 milioni di profili sparsi per il mondo ...

Giada - il toccante messaggio del professore su Facebook dopo il suicidio : 'L'Università non è una gara' : La tragedia di Giada, la ragazza di 26 anni che si è lanciata dal tetto della Federico II di Monte Sant'Angelo a Napoli, ha scosso il mondo universitario di tutta Italia. toccante il messaggio scritto ...

Zuckerberg sotto attacco di fronte al Senato : «Facebook non diventi incubo della privacy». Il Ceo si scusa : «Mi dispiace» Diretta : «Facebook non diventi incubo della privacy», lo ha detto John Thune, Senatore repubblicano alla presidenza della commissione Commercio del Senato, aprendo il dibattito che vede...

Facebook è solo la punta dell’iceberg - la privacy non esiste più : Oggi Mark Zuckerberg è atteso al Congresso (USA) per testimoniare sui dati in possesso di Cambridge Analytica, ma Facebook è solo la punta dell’iceberg. Il Web è il luogo non luogo in cui i dati degli utenti che vi partecipano sono alla mercé delle aziende, nulla si è fatto fino ad oggi per proteggere la privacy. solo l’UE sta correndo ai ripari, un po’ troppo tardi, con la GDPR che entrerà in vigore il 25 maggio. Facebook non ...

Giada - il toccante messaggio del professore su Facebook dopo il suicidio : 'L'Università non è una gara' : La tragedia di Giada, la ragazza di 26 anni che si è lanciata dal tetto della Federico II di Monte Sant'Angelo a Napoli, ha scosso il mondo universitario di tutta Italia. toccante il messaggio scritto su Facebook da Guido Saraceni, docente di Filosofia del Diritto e Informatica Giuridica alla Facoltà di Giurisprudenza dell'...

Virus su Facebook Messenger via video YouTube : cosa non fare e quali rischi : In queste ore si sta diffondendo moltissimo un Virus su Facebook Messenger che ha le sembianze di un semplice video YouTube ma con la particolarità che questo sembrerebbe avere come protagonista proprio il malcapitato che lo riceve. Il messaggio che in molti stanno ricevendo sulla chat del social arriva da un nostro contatto che ci chiede di confermnare la presenza nella clip condivisa, tra l'altro invitandoci a vergognarci per quanto presente ...

Faceblock : 11 Aprile “Sciopero” da Facebook. Non usate Facebook per un giorno : Faceblock è il nuovo evento indetto per l’11 Aprile dove tutti sono uniti contro Facebook. Non usate Facebook per un giorno per la vostra privacy L’11 Aprile 2018 non usate Facebook. Indetto Faceblock per un giorno Non c’è pace per Facebook ed ora dopo i guai del caso Cambridge Analytica, guai politici ora è il […]

Fabrizio Frizzi ‘santo subito’?/ Don Gambalunga “sì processo canonizzazione”. Rita Dalla Chiesa su Facebook.. : Fabrizio Frizzi, il ricordo resta ancora intenso. Rita Dalla Chiesa attaccata sui social, risponde con un duro sfogo su Facebook. "Santo Subito", proposta di un prete su un settimanale(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 19:02:00 GMT)

Facebook/ Abbiamo fatto troppi errori - ma se non fosse possibile tornare indietro? : I social media, in cambio dei servizi offerti, hanno violato la privacy degli utenti. Ma ora sono davanti a una svolta cruciale. Perché l'innovazione non è a ogni costo. ALBERTO CONTRI(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 06:09:00 GMT)Web e furto di persone, di G. VittadiniIL CASO/ FACEBOOK, il "mi piace" e il (falso) mito della democrazia, di A. Contri

Facebook - il richiamo dell'Antitrust : social positivi - ma non possono condizionare nostre scelte commerciali e politiche : Teleborsa, - I social network hanno una funzione positiva, ma non possono diventare il Grande Fratello. Lo sostiene il presidente dell'Antitrust, Giovanni Pitruzzella, dopo l'avvio di un'indagine su ...

Facebook non esclude altre violazioni : 17.56 Facebook è stato negligente nella protezione dei dati degli utenti ed è possibile che vengano fuori altre violazioni della sicurezza. Lo ha ammesso la direttrice generale dell'azienda, Sandberg. "Non eravamo abbastanza concentrati sulla protezione, gli stessi dati che consentono di vivere esperienze sociali possono essere usati in modo malevolo", ha confessato a Nbc la numero due del social network, che fa il mea culpa dopo un lungo ...