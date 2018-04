Facebook | come controllare se i propri dati sono stati ' rubati'

Come accedere a Facebook da visitatore senza registrarsi : Vorresti iscriverti a Facebook ma vuoi prima vedere quali tuoi amici sono presenti sul social network? Vuoi ottenere maggiori informazioni sul profilo di una persona senza doverla aggiungere alla tua lista di amici? Qualsiasi siano le tue motivazioni, sei capitato nella guida giusta: qui ti mostrerò Come accedere a Facebook Come visitatore utilizzando dei metodi […] Come accedere a Facebook da visitatore senza registrarsi

Come sapere se i dati Facebook sono stati rubati? Strumento ufficiale per la verifica : Come sapere se i dati Facebook sono stati rubati perché utilizzati tramite Cambridge Analytica per scopi non proprio edificanti? Lo scandalo Facebook continua a far parlare di se, anche dopo la deposizione di Mark Zuckerberg presso il Senato degli stati Uniti, dove il giovanissimo CEO ha fatto mea culpa del mancato controllo delle informazioni di ben 87 milioni di profili in tutto il mondo. Dall'audizione pubblica è stato confermato anche che ...

Facebook - Zuckerberg parla al Senato Usa : «Gravi errori - diventeremo come poliziotti» L’intervento in diretta video : Il numero uno di Facebook risponde alle domande delle commissioni commercio e giustizia. E le azioni del social media chiudono in forte rialzo a Wall Street

Come cancellarsi (per sempre) da Facebook : Volete cancellarvi da Facebook per sempre? I motivi potrebbero essere i più disparati e personali. Come fare? Potreste trovare infatti alcune difficoltà. Infatti il popolare social network invita gli utenti...

Facebook - Ue : 'utenti usati come topi da laboratorio' : ...mercoledì che 87 milioni di utenti sono stati colpiti dallo scandalo che ha visto un'app di quiz prendere i dati dai profili sul social network e trasferirli alla società di consulenza politica ...

Come aumentare la privacy su Facebook - Whatsapp e Google : aumentare la privacy dovrebbe essere una priorità per ogni persona che si iscrive ad un social network o semplicemente naviga in rete perché in realtà non sta solo navigando sul Web, sta anche fornendo tantissime informazioni personali. Informazioni di ogni tipo in base agli strumenti che utilizzi ogni giorno, dalle mappe per le indicazioni stradali, ad una ricerca oppure alla visualizzazione di un video su piattaforme Come Facebook e YouTube. E ...

Facebook chat segreta - come attivarla su iPhone e Android : Alla luce dello scandalo che ha coinvolto Facebook e l’intrusione nei messaggi privati inviati con l’applicazione Messenger, gli utenti chiedono più privacy attraverso la famosa piattaforma socialRecentemente è trapelata la notizia che vede il coinvolgimento di un tool segreto, adoperato dagli esperti moderatori del social, che ha permesso la rimozione di alcuni messaggi inviati dal CEO Zuckemberg ad alcuni suoi dirigenti. Le ...

Facebook - come le leggi Usa possono frenare l’impero di Zuckerberg : Negli Stati Uniti non si è mai arrivati a una legislazione con la stessa impalcatura di quella europea, ma Facebo0k potrebbe andare a sbattere su diverse leggi e sentenze mirate indirettamente (e a volte direttamente) su un colosso da 2 miliardi di utenti...

Sicurezza - dati - privacy : come cambierà Facebook dopo l'affaire Cambridge Analytica : Facebook avviserà a partire da lunedì 9 aprile tutti gli utenti i cui dati sono stati 'violati' nell'affaire Cambridge Analytica. L'annuncio è arrivato ieri sera, al termine di un'altra giornata nera in cui il social network ha rivisto al rialzo la stima dei profili condivisi con la società inglese, portandola a 87 milioni. Ed è arrivata anche una nuova grana per il colosso del ...

Come abbiamo fatto a non accorgerci che Facebook legge i nostri messaggi : Allo stesso tempo, però, ci mostra Come sia arretrata e assente la politica rispetto a tutto questo. E, anche, Come molte delle stesse media company che oggi prendono le distanze si siano schiacciate ...

Scandalo Facebook in Italia : come scoprire se si è tra i 214.134 profili coinvolti nel furto dei dati : Oramai è ufficiale, lo Scandalo Facebook coinvolge anche l'Italia e i dati personali di numerosi utenti potrebbero essere stati utilizzati per scopi impropri attraverso il partner del social network Cambridge Analytica. Il numero di cittadini del mondo coinvolti dall'increscioso episodio sale dai primi 50 milioni riportati, addirittura agli 87 milioni, di cui 70 sono statunitensi e la restante quota appartenenti a tantissimi altri paesi del ...

Come disattivare le notifiche di app e giochi su Facebook : disattivare le notifiche di app e giochi su Facebook può comportare una grande riduzione di notifiche fastidiose, in particolare dei giochi che possono arrivare in qualunque momento, in genere quando si sta facendo qualcosa di importante. Ora vedremo Come fare in modo che solo alcune notifiche possano essere disattivate continuando a ricevere quelle che per noi sono importanti. Come disattivare le notifiche di app e giochi su Facebook Dopo lo ...