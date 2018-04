Facebook | che cosa ha detto Mark Zuckerberg al Congresso ...

Bufala BFF su Facebook : la parola diventa verde ma perché account non è protetto : C'era da aspettarselo: la Bufala BFF Facebook e della famosa parola che deve diventare verde nei commenti del social per verificare se il proprio account sia sicuro torna prepotentemente in queste ore. Non a caso, in concomitanza con l'intervento chiarificatore di Mark Zuckeerberg presso il Senato statunitense, in un momento in cui il discorso sicurezza è cruciale, dopo lo scandalo dei dati di ben 87 milioni di profili sparsi per il mondo ...

Scoprite se Cambridge Analytica ha usato i vostri dati in attesa che Facebook applichi nuove regole : Facebook sta per introdurre nuove limitazioni che impediranno alle app di terze parti di accedere ai dati degli utenti dopo 90 giorni di inutilizzo. Nel frattempo potete scoprire se anche i vostri dati sono finiti in pasto a Cambridge Analytica. L'articolo Scoprite se Cambridge Analytica ha usato i vostri dati in attesa che Facebook applichi nuove regole proviene da TuttoAndroid.

[La storia] Il timore dell'Italia sulle elezioni politiche del 4 marzo e il pugno duro contro Facebook : Il Garante della Privacy italiano passa all'attacco contro Facebook. Secondo le ultime indiscrezioni di stampa chiederà un maxi risarcimento al noto social network per la vicenda relativa a Cambridge ...

Furto dati Facebook in Italia : notifiche partite - i provvedimenti da prendere se interessati : Se rientrate nella cerchia dei 214.134 profili Facebook coinvolti nello scandalo di Cambridge Analytica lo saprete ben presto: da ieri 9 aprile è partita la campagna di comunicazione che allerterà gli utenti del proprio interessamento nella vicenda attraverso la comparsa di un apposito link nel News Feed (più precisamente nella parte superiore). Sono più di 87 milioni gli account Facebook i cui dati sono stati indebitamente sottratti, un numero ...

Cos’è CubeYou - l’azienda dal ceo italiano che è stata bloccata da Facebook : Altro giro, altra corsa. Che Cambridge Analytica potesse rappresentare solo la punta dell’iceberg di un sistema di gestione dei dati che zoppicava qua e là, qualcuno lo aveva ipotizzato. Proprio mentre Mark Zuckerberg prepara le sue udienze davanti al Congresso degli Stati Uniti, una nuova azienda è nell’occhio del ciclone per la raccolta dati tramite applicazioni veicolate dalla piattaforma. Si tratta di CubeYou, fondata ...

Facebook comunica agli utenti che i loro dati sono stati usati in modo improprio : Facebook ha iniziato a notificare a milioni di utenti che sono tra le vittime dello scandalo sulla privacy di Cambridge Analytica. Ecco tutti i dettagli L'articolo Facebook comunica agli utenti che i loro dati sono stati usati in modo improprio proviene da TuttoAndroid.

Su Rai2 arriva TECHESAI il primo quiz in diretta su Facebook e Instagram : ... durerà quaranta puntate in diretta quotidiana e un turnover di ospiti - 'pescati' dalla Tv, dalla musica, dal web, dal cinema, dallo sport - arricchirà la prima edizione dell'unico quiz pensato per ...

Rita Dalla Chiesa lascia Facebook dopo le critiche? “Sto pensando di andarmene” : Rita Dalla Chiesa lascia Facebook dopo le critiche sui social? “I cafoni basta bloccarli” Rita Dalla Chiesa lascia Facebook dopo le continue critiche sui social? L’intenzione c’è e a dirlo è la stessa Dalla Chiesa: “Sto pensando di andarmene“. Così scrive la popolare giornalista, in risposta ad una fan che la sostiene. L’ex conduttrice di […] L'articolo Rita Dalla Chiesa lascia Facebook dopo le ...

Anche Steve Wozniak lascia Facebook : "Ho avuto più svantaggi - che vantaggi" : "Sto per lasciare Facebook, mi ha portato più svantaggi che vantaggi. Apple ha modi più sicuri per condividere i dati personali. Posso ancora restare con email e messaggi di testo vecchia scuola". Dopo lo scandalo Cambridge Analytica, Facebook fa i conti con un altro celebre e pubblico addio: Steve Wozniak, co-fondatore di Apple ha deciso di disattivare il suo account sui social e ha annunciato la mossa parlando con Usa Today."Gli ...

Facebook - il richiamo dell'Antitrust : social positivi - ma non possono condizionare nostre scelte commerciali e politiche : Teleborsa, - I social network hanno una funzione positiva, ma non possono diventare il Grande Fratello. Lo sostiene il presidente dell'Antitrust, Giovanni Pitruzzella, dopo l'avvio di un'indagine su ...

Chi è Max Schrems - l'avvocato trentenne che ha sfidato Facebook - e ha vinto - : Molto prima della violenta reazione di Big Tech, prima che i politici arrivassero a temere il potere dei responsabili delle aziende tecnologiche, e prima ancora che gli utenti di Facebook mettessero ...

Facebook vara una stretta sulle inserzioni politiche Lunedì arriverà una notifica agli italiani "spiati" : In un post, Mark Zuckerberg, ha annunciato che la società ha cominciato a chiedere di verificare l'identità di inserzionisti e dove sono localizzati prima di autorizzare la pubblicazione di annunci sul social. Novità in vista per gli utenti italiani "coinvolti" nel Datagate.