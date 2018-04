Facebook alla sbarra | le scuse di Zuckerberg al Congresso | più regole per tutelare utenti

Facebook alla sbarra - le scuse di Zuckerberg al Congresso : più regole per proteggere gli utenti : È durata cinque ore l'audizione dell’amministratore delegato di Facebook davanti al Senato americano. Un vero e proprio interrogatorio, visto che il testimone era uno solo, che ha mostrato il cambio del clima nei confronti dei colossi di Internet e padroni della frontiera digitale. Zuckerberg è stato sottoposto a un fuoco di fila di domande, dubbi e critiche sull'incapacità di prevenire e combattere violazione della privacy e fake news ...

Rita Dalla Chiesa numerosi attacchi su Facebook dopo la morte di Frizzi : Rita Dalla Chiesa dopo la morte di Fabrizio Frizzi , è stata attaccata sui social. accusata di essere eccessivamente protagonista in questo momento di dolore, di aver mancato di rispetto alla moglie del conduttore, di essersi sostituita alla vedova. La Dalla Chiesa ha chiesto espressamente rispetto per lei e la famiglia di Fabrizio Frizzi e, tramite un post su “ Facebook ,” ha deciso di rispondere, senza peli sulla lingua, ai detrattori: “I cafoni ...

Garante : allargare indagine su Facebook : 10.27 All'indomani della sospensione da parte di Facebook dell'azienda CubeYou, sospettata di avere sottratto i dati di utenti del social,il Garante della Privacy invita ad " allargare l' indagine ". Al Corriere della Sera, Soro lancia l' allarme: in Italia "gli utenti spiati potrebbero essere molti più dei 214.000 già scoperti", " Facebook deve fornirci i dati sulle altre società di marketing politici con cui aveva accordi". "Ineludibile" lo ...

Rita Dalla Chiesa lascia Facebook dopo le critiche? “Sto pensando di andarmene” : Rita Dalla Chiesa lascia Facebook dopo le critiche sui social? “I cafoni basta bloccarli” Rita Dalla Chiesa lascia Facebook dopo le continue critiche sui social? L’intenzione c’è e a dirlo è la stessa Dalla Chiesa : “Sto pensando di andarmene“. Così scrive la popolare giornalista, in risposta ad una fan che la sostiene. L’ex conduttrice di […] L'articolo Rita Dalla Chiesa lascia Facebook dopo le ...

Siete tra gli utenti spiati? Lunedì Facebook potrebbe bussare alla vostra porta : Sarebbero più di 200mila gli italiani spiati da Facebook, secondo quanto emerso dalle indagini svolte dopo lo scandalo Cambridge Analytica. Ma come fare per sapere se si è tra gli "sfortunati"? Lunedì il social network invierà una notifica agli utenti coinvolti in tutto il mondo. Ad annunciarlo è stato Mike Schroepfer, chief technology officer di Facebook.Sono 214.134 gli utenti italiani potenzialmente ...