“Facebook a pagamento” Calmi | non tutto così Altra polemica per il social Gli utenti

(Di mercoledì 11 aprile 2018) La possibilità esiste. Facebook potrebbe sviluppare in futuro una versione pagamento. Finanziandosi con la pubblicità mirata, il popolarissimonetwork è sempre stato gratuito. Ora però, dopo lo scandalo Cambridge Analytica sui profili ‘bucati’, qualcosa potrebbe cambiare. E’ stato lo stesso fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, come si legge sul sito d’informazione tecnologica americano ‘The Verge’, a non escludere ieri questa ipotesi nel corso di un’audizione davanti al Congresso degli Stati Uniti. Al senatore Orrin Hatch, che, riferendosi ad alcune dichiarazioni rilasciate qualche anno fa, gli chiedeva: “Avevi detto che Facebook sarebbe sempre stato gratuito. È ancora il tuo obiettivo?”, Zuckerberg ha risposto: “Sì, senatore. Ci sarà sempre una versione di Facebook gratuita. La nostra missione è cercare di ...