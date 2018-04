Fabio Aru pronto al rientro Ecco il suo prossimo appuntamento e le dichiarazioni del

Ciclismo - Fabio Aru pronto al rientro al Tour of the Alps. “Voglio fare bene in vista del Giro” : Pochi giorni fa aveva mostrato sui social una foto mentre si allenava in quota a Tenerife, sul vulcano Teide. Oggi, Fabio Aru è pronto a tornare in sella per affrontare il Tour of the Alps, in partenza lunedì. Il difficile inizio di stagione sembra essere ormai alle spalle per il ciclista sardo, che dopo la Tirreno-Adriatico aveva affrontato il Giro di Catalogna dal quale era però uscito dolorante per una di una caduta nel corso della prima ...

Giro d'Italia - Fabio Aru si sta preparando in altura Video : #Fabio aru si sta allenando in maniera molto intensa per il #Giro d'Italia, che partira' il 4 maggio da Gerusalemme. Una preparazione in altura Il “cavaliere dei Quattro Mori” ha optato per un percorso di preparazione in altura, individuando Tenerife come localita' ideale. I chilometri che il Campione d'Italia in carica sta mettendo nelle gambe interessano in particolare le strade del vulcano Teide; Aru intende quindi perfezionarsi sul suo ...

Giro d'Italia - Fabio Aru si sta preparando in altura : Fabio Aru si sta allenando in maniera molto intensa per il Giro d'Italia, che partirà il 4 maggio da Gerusalemme....Continua a leggere

Fabio Aru si ritira - gli aggiornamenti sull'infortunio e il Giro d'Italia Video : Tempi duri per #Fabio aru che è costretto a ritirarsi dalla Volta di Catalunya. Il corridore sardo era caduto nella prima tappa della mini corsa a tappe e le conseguenze sembravano lievi. Poi il dolore alla gamba ha continuato ad aumentare e da qui la decisione del Cavaliere dei Quattro Mori di ritirarsi dalla corsa. Aru si sottoporra' ad una risonanza magnetica a Barcellona presso la Clinica Sagrada Familia, per capire l'entita' dell'infortunio ...

Ciclismo - Fabio Aru : il Giro d’Italia non è a rischio. L’esito della risonanza magnetica - escluse lesione gravi : Fabio Aru si è sottoposto a una risonanza magnetica dopo il ritiro di ieri al Giro di Catalogna. Il Cavaliere dei Quattro Mori risentiva di dolori alla gamba sinistra e dunque si è reso necessario un esame a Barcellona. Fortunatamente sono state escluse delle lesioni gravi ma è stato evidenziato un edema post traumatico al retto femorale. Non è in dubbio la partecipazione al Giro d’Italia che scatterà il prossimo 4 maggio da Gerusalemme. ...

Giro di Catalogna 2018 - Fabio Aru a 12 minuti da Valverde nella tappa regina. “Ho male ad una gamba - ma sono un duro” : La tappa regina del Giro di Catalogna, con arrivo in salita a La Molina, non è andata come Fabio Aru si aspettava. Il motivo è semplice, come rivelato dallo stesso ciclista sardo a La Gazzetta dello Sport: la caduta del primo giorno di corsa ha lasciato il segno. “Ho ancora fastidio, non ho recuperato bene e non sono riuscito a esprimermi al meglio. Si tratta di uno stiramento che non si riesce a rimarginare, nonostante tecarterapia e ...

Giro di Catalogna 2018 : gli italiani al via e le loro ambizioni. Fabio Aru e Davide Formolo per la generale : Domani, da Calella, prenderà il via il Giro di Catalogna 2018. Una breve corsa a tappe di sette giorni che porterà gli atleti fino a Barcellona. Saranno una decina i corridori italiani impegnati: vediamo con quali ambizioni. Fari puntati, ovviamente, su Fabio Aru, la punta tra gli azzurri presenti. Il sardo, dopo una Tirreno-Adriatico discreta ma non eccezionale potrebbe trovare un colpo di pedale ancora migliore e confrontarsi con avversari ...

Giro di Catalogna 2018 : Fabio Aru sfida Alejandro Valverde e Nairo Quintana : Nella giornata di domani inizierà il Giro della Catalogna 2018: una breve corsa a tappe piuttosto impegnativa che per la sua collocazione nel calendario può rappresentare un ottimo avvicinamento ai grandi appuntamenti dei prossimi mesi. Tanti gli atleti di spessore presenti: andiamo a vedere quali sono i favoriti per il successo in classifica generale. La Movistar, con ben tre uomini di classifica, sarà il faro della corsa. Alejandro Valverde, ...

Tirreno-Adriatico 2018 - bicchiere mezzo pieno per Fabio Aru verso il Giro d’Italia. Buone risposte in salita - l’avvicinamento procede : La Tirreno-Adriatico di Fabio Aru può giudicarsi sostanzialmente positiva: ha chiuso in 12esima posizione in classifica generale a 2 minuti dal vincitore Kwiatowski, attardato di appena tre secondi da Vincenzo Nibali e manifestando una condizione fisica in crescita. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha risposto presente nella tappa regina: l’arrivo in salita a Sassotetto lo ha visto assoluto protagonista, è scattato e ha lottato ...

La carica di Fabio Aru : 'Giro e Mondiale un bis possibile' : FILOTTRANO Fabio Aru è arrivato ieri nella città dell'amico e compagno di tante corse Michele Scarponi. Tanta l'emozione, i ricordi e i pensieri, ma anche la voglia di correre una stagione da ...

Tirreno-Adriatico 2018 - le pagelle della quarta tappa. Mikel Landa perfetto - che grinta per Fabio Aru - bocciato Chris Froome : La tappa regina della Tirreno-Adriatico non ha deluso le aspettative con i corridori che si sono dati battaglia sulle dure pendenze del Sassotetto, dove ha trionfato Mikel Landa davanti a Rafal Majka e George Bennett. Andiamo quindi a scoprire i voti dei corridori protagonisti con le pagelle della quarta tappa. Mikel Landa 10: un grande ritorno per lo spagnolo, che dimostra di essersi meritato pienamente il ruolo di capitano alla Movistar. Oggi ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Fabio Aru : “Ho dato un segnale”. Damiano Caruso : “Mi ritrovo leader. Passiamo domani e facciamo i conti” : Tappa scoppiettante alla Tirreno-Adriatico 2018, la frazione che si è conclusa con l’arrivo in salita a Sassotetto ha regalato emozioni. Vittoria per lo spagnolo Mikael Landa, Fabio Aru ci ha provato con un attacco nel finale, Damiano Caruso si è ripreso la maglia azzurra di leader visto il salto di catena di Thomas, Chris Froome è andato in crisi. Le dichiarazioni dei protagonisti ai microfoni della Rai: Fabio ARU: “Siamo a inizio ...

Tirreno-Adriatico 2018 : Mikel Landa vince a Sassotetto - maglia a Damiano Caruso. Fabio Aru ci prova - Chris Froome si stacca! : Sconvolta la classifica alla Tirreno-Adriatico dopo la quarta tappa, quella forse più dura con l’arrivo in vetta a Sassotetto, 219 chilometri dopo la partenza di Foligno. In uno sprint ristretto la spunta uno dei favoriti: lo spagnolo Mikel Landa. Primo successo con la maglia della Movistar per l’iberico che domina grazie ad uno scatto arrivato dalle retrovie. Va a riprendersi la maglia azzurra di leader Damiano Caruso, sfruttando un ...