F1 | Gp della Cina 2018 | il commento di Mara Sangiorgio

Boao - Xi Jinping incontra imprenditori cinesi e stranieri : "La riforma della Cina è sempre in divenire" : La Cina dovrà sviluppare con fermezza un'economia mondiale aperta, per dare il proprio contributo allo sviluppo dell'Asia e a quello del resto del mondo. La Cina è favorevole al fatto che anche gli ...

Ministero degli Esteri : il mondo esterno non ostacoli l'apertura della Cina : L'ampliamento dell'apertura cinese non va ostacolato dall'esterno, cosa che comunque il mondo esterno non é in grado di fare. Secondo quanto appreso da dei reportage, le misure sull'ampliamento dell'...

Perché per la Cina non è il momento della guerra fredda con gli Usa : La Cina, ha promesso il presidente cinese, 'continuerà nella politica di apertura', inaugurata nel 1978 dall'allora leader, Deng Xiaoping : 'La porta non si chiuderà e rimarrà sempre più aperta'. E ...

La Cina commenta la notizia sulla costruzione della sua base a Vanuatu - : "E' una notizia falsa. Oggi il ministro degli esteri di Vanuatu è già intervenuto su questo tema e ha dato le opportune spiegazioni" è stata la risposta del rappresentante del ministero degli esteri ...

Forum di Boao per l'Asia : Xi Jinping annuncia quattro grandi misure per promuovere l'apertura della Cina : ... non ha soltanto cambiato profondamente la Cina, ma anche ha avuto un impatto significativo sul mondo!" Il mondo attuale sta sperimentando una nuova fase di grande sviluppo, e di grandi cambiamenti e ...

La nuova era della Cina : Xi Jinping proclama i quattro principi essenziali - : La Russia di anno in anno è stata coinvolta attivamente nelle sue attività, che prevede discussioni di questioni globali relative alle prospettive dello sviluppo dell'economia russa, così come ...

Piazza Affari positiva - su apertura commerciale della Cina. Scatto di Telecom - acquisti anche su Saipem : Il presidente cinese intende aprire ulteriormente la Cina al mondo, espandendo le importazioni di beni da altri paesi; tra le misure contemplate, anche quella di abbassare i dazi sulle importazioni ...

Corea del Sud : Seul si prepara al duro impatto economico della disputa commerciale tra Usa e Cina : Seul, 10 apr 05:46 - , Agenzia Nova, - Le ostilità commerciali tra Stati Uniti e Cina avranno effetti gravissimi sull'economia della Corea del Sud, dipendente dall'export. Stando... , Git,

Cina - vietata vendita online della Bibbia : “Ordine di Taobao ai rivenditori sul web” : La lista di libri proibiti nella Cina continentale si arricchisce di un nuovo insolito titolo: la Bibbia. Questo è quanto sembrerebbero suggerire gli sviluppi degli ultimi giorni in barba alle negoziazioni in corso tra Pechino e il Vaticano per una storica normalizzazione dei rapporti tra il paese ateo più popoloso al mondo e la Santa Sede. Ma la questione è ben più complessa. Secondo quanto riportato da alcune fonti a Quartz e a Inkstone, il ...

Robert Lighthizer - l'architetto della guerra commerciale contro la Cina : È così iniziato lo sforzo più drammatico e ad alto rischio degli ultimi decenni per costringere la seconda economia più grande al mondo a cambiare il suo comportamento, culminata questa settimana con ...