F1 Cina | la Red Bull prepara la riscossa

F1 Cina - i piloti della Red Bull promettono battaglia : TORINO - In casa Red Bull si guarda con fiducia verso l'imminente Gran Premio di Cina, dopo il disastro totale del Bahrain con entrambe le vetture out dopo pochi giri. Daniel Ricciardo ammette: ' ...

Perché per la Cina non è il momento della guerra fredda con gli Usa : La Cina, ha promesso il presidente cinese, 'continuerà nella politica di apertura', inaugurata nel 1978 dall'allora leader, Deng Xiaoping : 'La porta non si chiuderà e rimarrà sempre più aperta'. E ...

Modena - 47enne vegana aggredisce la madre : “CuCinava il ragù” : Modena, 47enne vegana aggredisce la madre: “Cucinava il ragù” La mamma l’ha denunciata dopo frequenti liti per le differenti abitudini culinarie Continua a leggere

Europa League. La Lazio fredda il Salisburgo nel finale. Il 4-2 avviCina la semifinale : Due volte avanti (Lulic e Parolo), due volte ripresi (Berisha su rigore e Minamino). I biancocelesti 'sfondano' nel finale con Felipe Anderson e Immobile. Fra sette giorni il ritorno in Austria

F1 - GP Australia 2018 – Fernando Alonso : “Dobbiamo avviCinarci il prima possibile alla Red Bull. Quest’anno ci divertiremo!” : Fernando Alonso può ritenersi soddisfatto del suo GP d’Australia. Lo spagnolo ha infatti chiuso la prima gara al quinto posto, il risultato che aveva auspicato alla vigilia come il più ottimistico. “È stata una buona gara. Il potenziale c’è e abbiamo sfruttato le opportunità che sono capitate“, ha dichiarato il pilota della McLaren al termine della gara. “Era un sollievo ieri vedere che eravamo competitivi e lo è ...

Cina - elettriche e Suv : sono questi i nuovi credo del marchio Volkswagen : Perché è vero che i cinesi sono avvezzi al cambiamento , nel giro di pochi anni sono diventati il primo paese al mondo per i pagamenti on line e l'e-commerce, e hanno adottato in massa 20 milioni di ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati e classifica combinata delle prove libere. Mercedes davanti alla Red Bull - Ferrari comunque viCina : È la Mercedes a guidare la classifica combinata dei tempi dopo la prima giornata delle prove libere del GP d’Australia. Lewis Hamilton ha ripreso da dove aveva lasciato lo scorso anno, monopolizzando la vetta del monitor dei tempi sia al mattino che al pomeriggio. La Red Bull si è dimostrata comunque competitiva, con Max Verstappen molto vicino al tempo di Hamilton. L’olandese ha chiuso a un solo decimo, mostrando anche un ottimo ...

Da Black Mirror al mondo reale : sbarca il Sistema di Credito Sociale in Cina : Se ne parlava da tempo, ora è ufficiale: la Cina introdurrà entro il 2020 un punteggio Sociale. Come in Black Mirror, un mondo governato dai social, con cittadini di serie A e cittadini di serie B, ciò che sembrava fantascienza diventerà presto reale, o almeno è quello che accadrà in Cina. Il Credito Sociale è già parzialmente attivo Il governo cinese, in realtà, ha lanciato il punteggio Sociale diversi mesi fa, con una versione sperimentale con ...

Cliente non paga il conto dell'offiCina - il titolare pubblica un annuncio di lavoro : "Cerco pregiudicato per recupero crediti" : In tempi di crisi le aziende, siano queste piccole, medie o grandi realtà, sono più attente alla gestione dei propri conti. I clienti devono esser soddisfatti per i servizi ricevuti ma, cosa ancor più ...

'Prego perchè il Papa muoia presto' : l'alluCinante predica di un prete polacco : Stanno facendo il giro del mondo le incredibili esternazioni di un alto prelato polacco, padre Edward Staniek, espresse venerdì scorso durante un omelia. Parole che hanno shoccato i fedeli presenti, che inizialmente pensavano di aver avuto un abbaglio. Un vero e proprio caso scoppiato all'interno della cattolicissima comunità polacca, rilanciato prima dai media locali ed adesso riportato sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Il ...

Non solo tecnologia : gli altri ingredieti dell'innovazione in mediCina : Non basta la tecnologia: l'innovazione in medicina deve tener conto delle questioni bioetiche, oltre che dei bisogni dei pazienti