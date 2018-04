F1 Cina | Alonso | «In Bahrain abbiamo sofferto la qualifica»

tuttosport

: F1 Cina, Alonso: «In Bahrain è andata bene, ma dobbiamo migliorare» - f1_news24IT : F1 Cina, Alonso: «In Bahrain è andata bene, ma dobbiamo migliorare» - andrea10ADP : Domenica Bottas vince il Gp. Doppio ritiro Ferrari. Gasly a podio insieme ad Alonso. Entrambe le Sauber a punti. La… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) TORINO - Fernandoha fatto il punto sulle prime gare e su quanto lo aspetta in futuro, a poche ore dall'inizio del weekend in: ' Entrare in top dieci va bene, soprattutto con due monoposto ...