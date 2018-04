F 1 | GP della Cina - A Shanghai il terzo round della stagione

F1 - GP Cina 2018 : sarà la prova del nove per le ambizioni della Ferrari. Shanghai è un feudo Mercedes : La Ferrari e Sebastian Vettel arrivano al terzo appuntamento, a Shanghai, a punteggio pieno. Sembrava pura fantasia dopo le qualifiche di Melbourne, quando Lewis Hamilton rifilò quasi sette decimi ai due piloti della Rossa, eppure è successo veramente. Prima c’è stato il capolavoro di strategia del Cavallino in Australia, poi la prova schiacciante nel deserto del Bahrein, dove le Frecce d’Argento hanno faticato, pur avviCinandosi ...

F1 - Gp della Cina 2018 - il commento di Mara Sangiorgio : E' l'esame più duro. La Ferrari in Cina ci arriva da vincitrice, anzi, due volte vincitrice , ma i lunghi rettilinei e le curve veloci del circuito alla periferia di Shanghai sono ancora da ...

Boao - Xi Jinping incontra imprenditori cinesi e stranieri : "La riforma della Cina è sempre in divenire" : La Cina dovrà sviluppare con fermezza un'economia mondiale aperta, per dare il proprio contributo allo sviluppo dell'Asia e a quello del resto del mondo. La Cina è favorevole al fatto che anche gli ...

Ministero degli Esteri : il mondo esterno non ostacoli l'apertura della Cina : L'ampliamento dell'apertura cinese non va ostacolato dall'esterno, cosa che comunque il mondo esterno non é in grado di fare. Secondo quanto appreso da dei reportage, le misure sull'ampliamento dell'...

Perché per la Cina non è il momento della guerra fredda con gli Usa : La Cina, ha promesso il presidente cinese, 'continuerà nella politica di apertura', inaugurata nel 1978 dall'allora leader, Deng Xiaoping : 'La porta non si chiuderà e rimarrà sempre più aperta'. E ...

La Cina commenta la notizia sulla costruzione della sua base a Vanuatu - : "E' una notizia falsa. Oggi il ministro degli esteri di Vanuatu è già intervenuto su questo tema e ha dato le opportune spiegazioni" è stata la risposta del rappresentante del ministero degli esteri ...

Forum di Boao per l'Asia : Xi Jinping annuncia quattro grandi misure per promuovere l'apertura della Cina : ... non ha soltanto cambiato profondamente la Cina, ma anche ha avuto un impatto significativo sul mondo!" Il mondo attuale sta sperimentando una nuova fase di grande sviluppo, e di grandi cambiamenti e ...

La nuova era della Cina : Xi Jinping proclama i quattro principi essenziali - : La Russia di anno in anno è stata coinvolta attivamente nelle sue attività, che prevede discussioni di questioni globali relative alle prospettive dello sviluppo dell'economia russa, così come ...

Piazza Affari positiva - su apertura commerciale della Cina. Scatto di Telecom - acquisti anche su Saipem : Il presidente cinese intende aprire ulteriormente la Cina al mondo, espandendo le importazioni di beni da altri paesi; tra le misure contemplate, anche quella di abbassare i dazi sulle importazioni ...

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP di Cina. Dominio Mercedes nell’era turbo : la vittoria manca da troppo tempo! : La Formula 1 torna subito in pista e dal Bahrein si sposta in Cina. Sul circuito di Shanghai va in scena il terzo episodio del Mondiale. Sebastian Vettel ha posto la sua firma anche sul circuito del deserto e vede vicina la possibilità di fare tripletta. Ma andiamo a vedere i precedenti della Ferrari nel GP di Cina. La SF71H si è dimostrata fin qui molto performante ma nel prossimo weekend dovrà lottare anche con la statistica. I numeri, ...

Corea del Sud : Seul si prepara al duro impatto economico della disputa commerciale tra Usa e Cina : Seul, 10 apr 05:46 - , Agenzia Nova, - Le ostilità commerciali tra Stati Uniti e Cina avranno effetti gravissimi sull'economia della Corea del Sud, dipendente dall'export. Stando... , Git,

Torino : fino al 2 maggio una mostra per raccontare a grandi e bambini l’affascinante mondo della fisica : L’arrivo della bella stagione porta con sé numerose possibilità di svago dalla routine quotidiana e in particolare i tanto attesi ponti di primavera, che quest’anno se organizzati bene diventano vere e proprie vacanze grazie a come sono distribuiti i giorni. Chi in viaggio verso la costa per assaporare il primo mare, chi alla scoperta di città e nuovi territori. A Torino sono in programma tanti appuntamenti per tutti i gusti, a partire dalla ...

Medicina : oggi il compleanno della pediatria - “fondata” a Firenze nel 1802 : “L’8 aprile è il ‘compleanno’ della pediatria mondiale, perché in questa data, nel 1802, la ‘disciplina’ fu fondata a Firenze nello ‘Spedale degli innocenti‘,” dichiara Italo Farnetani, professore ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta. Il 12 maggio si svolgerà nella Sala Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti di Firenze l’annuale ...

Cina : ecco le rare immagini di un baby panda e della sua mamma in stato selvatico [VIDEO] : Catturate da una telecamera ad infrarossi nella riserva naturale di Wolong, nella provincia sud occidentale cinese del Sichuan, delle rare immagini di un baby panda e della sua mamma in stato selvatico. Nel video si vede la coppia di animali che gioca nelle neve, passeggia fra i boschi, annusando in giro. Secondo un ricercatore della Scuola di Scienze della Vita dell’università di Pechino, è la prima volta che si osservano una madre e un ...