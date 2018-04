Eva Henger fa una rivelazione choc su Bianca e Nino Formicola

lanostratv

: @matteosalvinimi EVA Henger e' realmente pentita che poi non so cosa ha fatto ti dico solo la sensazione del mio cu… - Anna10412538 : @matteosalvinimi EVA Henger e' realmente pentita che poi non so cosa ha fatto ti dico solo la sensazione del mio cu… - Zenima : @LanfrancoRosa @01lunaria @14CC11 @gaga_dea @dibielle1 * Si tratta di Reality, non di una Fiction. Quindi, regola v… - SpuntaVerde : Darlita è la Cipriani, Brooke Eva Henger, Katie Nadia Rinaldi, Steffy Alessia Mancini, Ivy Bianca Aztei #twittamibeautiful -

(Di mercoledì 11 aprile 2018)Atzei ci ha provato con? Parla EvaPare davvero non esserci un solo giorno in cui i naufraghi della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi non facciano parlare i numero telespettatori. Cosa è successo stavolta? Nelle ultime ore, come mostrato nel daytime andato in onda poco fa su Canale 5, Amaurys Perez e Jonathan Kashanian hanno dato vita a una furibonda lite, che ha destato qualche perplessità in Francesca Cipriani eAtzei. Difatti le due naufraghe hanno ritenuto che questa litigata sia stata assolutamente fuori luogo. Finita qua? Nemmeno per idea perchèha fatto molto discutere in queste ultime ore non solo per via delle critiche mosse contro Jonathan e Amaurys. Cos’altro è capitato? Eva, ospite nel programma web di Alfonso Signorini, ha fatto una clamorosasuAtzei e, che in pochi ...